Кремль пытается показать «благоприятные условия» для привлечения добровольцев в армию РФ — ISW

4 августа, 07:53
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Кремль пытается создать «благоприятные условия» для привлечения дополнительных добровольцев в армию РФ, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев и мобилизованных военнослужащих, участвующих в полномасштабной войне РФ против Украины.

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны РФ набрало более 231 тысяч добровольцев в период с января по июль 2023 года, и отметил, что задача России — «сделать контрактную службу максимально престижной».

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ISW пишет, что по имеющимся данным, Минобороны РФ не оснащает боевой техникой российские подразделения территориальной обороны, действующие на западной границе России, что соответствует его прежней нерешительности в вопросе выделения российской военной техники для защиты российской границы.

По данным Генштаба ВСУ всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 250 тысячам военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кремль Оккупант Война России против Украины ISW

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