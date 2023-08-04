Кремль пытается показать «благоприятные условия» для привлечения добровольцев в армию РФ — ISW 4 августа, 07:53 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Кремль пытается создать «благоприятные условия» для привлечения дополнительных добровольцев в армию РФ, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев и мобилизованных военнослужащих, участвующих в полномасштабной войне РФ против Украины.

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны РФ набрало более 231 тысяч добровольцев в период с января по июль 2023 года, и отметил, что задача России — «сделать контрактную службу максимально престижной».

ISW пишет, что по имеющимся данным, Минобороны РФ не оснащает боевой техникой российские подразделения территориальной обороны, действующие на западной границе России, что соответствует его прежней нерешительности в вопросе выделения российской военной техники для защиты российской границы.

По данным Генштаба ВСУ всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 250 тысячам военных.