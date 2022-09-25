В Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии — Медуза 25 сентября, 15:30 Кремль в панике собирает новых солдат для войны против Украины (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан псевдореспублик Абхазия и Южная Осетия, сообщает российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, приближенного к администрации президента РФ, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.



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Абхазия и Южная Осетия — это псевдореспублики, которые Россия создала на оккупированных территориях Грузии. В 2008 году РФ признала их «независимость» — на самом деле администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, кремлевские марионетки из Абхазии и Южной Осетии озвучивали намерения «объединиться» с Россией.

Украинские СМИ еще весной сообщали об участии военнослужащих Южной Осетии в войне. В марте сообщалось, что группа южноосетинских контрактников отказалась от участия в войне и вернулась домой.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.



По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.



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