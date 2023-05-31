На фоне ударов по Москве. В главной больнице Кремля решили срочно строить бомбоубежище 31 мая, 11:00 В главной больнице Кремля срочно строят бомбоубежище (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

На фоне ударов дронами по Москве Кремль заключил контракт на срочное проектирование бомбоубежища для своей больницы с поликлиникой.

Об этом сообщает Moscow Times.

Бомбоубежище рассчитано на 800 человек — в нем смогут укрыться медицинский персонал и работники эксплуатирующей организации. Оно должно помочь спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации.

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В бомбоубежище будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями.

Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух «от газообразных средств массового поражения», аэрозолей и продуктов горения.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники: российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсетях до этого сообщали, что дронов было более десятка.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, при этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.