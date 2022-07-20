«Врать, пытать и убивать». Кремль одновременно меняет имена в правительстве и готовится возродить сталинские чистки — Преображенский

20 июля, 09:09
Эксклюзив НВ
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский рассказал Радио НВ, в чем смысл кадровых перестановок, которые провел Кремль и как российский режим готовит новые чистки.

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 — В вашей колонке на Deutsche Welle, где вы писали о том, что российские суды полностью подконтрольны Кремлю (это не сюрприз), я прочитал о том, должен процитировать: «Верховный Суд России раз за разом переносит вынесение решения по иску о признании батальона Азов террористической организацией. Тут российские власти явно торгуются с Украиной». А могли бы вы пояснить, в чем предмет торга? Мы здесь в Украине явно пропустили эту историю.

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— Суть в том, что российские власти рассматривают это как возможность признать по сути дела экстремистами, а значит и террористами, поэтому это такие символические акты. И символическим актом признать всех, кто хотя бы каким-то образом был связан со словом Азов, я бы сказал даже так, а не с какими-то организациями, потому что речь идет скорее о добровольческом батальоне, которого давно не существует, террористами. После того как они будут признаны террористами, никаких разговоров об обмене, выдаче быть уже не может и по сути дела это будет вынесение досрочно приговора всем, кто был задержан, был вынужден сдаться в плен в Мариуполе. То есть всем защитникам Мариуполя будет автоматом одним росчерком пера вынесен приговор. Пока этого не происходит.

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И этого не происходит очевидно потому, что периодически идут, как мы видим, обмены военнопленными. Соответственно, российская сторона заинтересована в том, чтобы у нее оставались свободными руки и так же как она пугает Запад возможной смертной казнью в «ДНР», где и без смертной казни, как мы, к сожалению, сейчас узнали, могут люди спокойно умирать.

— Да, британский солдат.

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Теги:   Россия Кремль Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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