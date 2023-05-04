Над Кремлем пролетели два беспилотника, доказательств причастности Украины нет — CNN 4 мая, 01:16 Взрыв над Сенатским дворцом в Москве (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Над Кремлем действительно пролетели два беспилотника, но никаких доказательств причастности Украины к «атаке» нет, сообщает телеканал CNN в среду, 3 мая.

CNN отмечает, что первыми об инциденте сообщили кремлевские пропагандистские СМИ — примерно через 12 часов после появления в местном Telegram-канале видео с дымом, поднимающимся в районе Кремля. Вскоре в Сети распространилось видео с моментом взрыва беспилотника над Кремлем. Журналисты предположили, что люди, которые на видео взбирались на купол, могли реагировать на пожар, вызванный первым дроном.



Видео дня

По оценке CNN, два дрона летели к Кремлю с разных направлений с интервалом в несколько минут. Судя по часам на Спасской башне, первый беспилотник заметили над Кремлем в 02:27 по местному времени — он взорвался над Сенатским дворцом и вызвал пожар на крыше. Второй дрон зафиксировали в 02:43 — он взорвался в воздухе, а его обломки упали на территории Кремля.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не упоминал об инциденте над Кремлем во время регулярного разговора с пропагандистами примерно за два часа до появления первых сообщений.

Российское Агентство вечером 3 мая сообщило, что кремлевские телеканалы не показали видео «атаки» на Кремль и сопровождали пропагандистские сюжеты архивными съемками.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.