В Минобороны Британии считают, что «атака» дронов на Кремль Украине невыгодна, мотивы в пользу России — SkyNews 4 мая, 11:00 Взрыв над Сенатским дворцом в Москве (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Высокопоставленный источник в министерстве обороны Великобритании заявил SkyNews, что считает «невыгодной Украине» «атаку» беспилотников на Кремль.

Об этом сообщила политическая корреспондентка телеканала Тамара Коэн в Twitter.

«Все возможно, но Украине это не выгодно, нет никакой военной выгоды, все знают, что Путин не остается в Кремле», — заявил ей собеседник.

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По его мнению, мотивы «покушения» «в пользу России». Среди них источник назвал следующие:

сплочение общества;

повод для более случайных и безрассудных бомбардировок;

попытка вызвать симпатию к России, а не к Украине.

Как сообщает CNN, директор ЦРУ Уильям Бернс провел закрытый брифинг по взрывам над Кремлем. Глава Комитета по разведке Сената США сенатор Марк Уорнер заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом беспилотника по Москве.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.