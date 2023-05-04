Тщательно срежиссированная «постановка». Почему удар по Кремлю могла устроить сама Россия как операцию «под фальшивым флагом» — ISW 4 мая, 07:12 Момент «удара БПЛА» по Кремлю, в котором Москва обвинила Украину (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Россия, вероятно, сама устроила атаку на Кремль, пытаясь приблизить войну к внутренней российской аудитории и подготовить почву для более широкой мобилизации общества, убеждены аналитики Института изучения войны.

В своей сводке по итогам 4 мая они называют несколько признаков того, что удар БПЛА, в котором Москва обвинила Украину, мог быть осуществлен самой Россией и «тщательно срежиссирован».

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Во-первых, российские власти недавно приняли меры для усиления возможностей противовоздушной обороны России, в частности в пределах самой Москвы. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробиться сквозь несколько слоев ПВО и взорваться или быть сбитыми прямо над самим Кремлем — да еще и подобным образом, обеспечив впечатляющие ракурсы, умело захваченные камерой. Ранее геолокационно подтвержденные кадры за январь 2023 года показали, что российские власти размещают системы ПВО Панцирь под Москвой для создания нескольких кругов ПВО вокруг города. Поэтому удар, который не смогли обнаружить и уничтожить такие средства ПВО, да еще и нацеленный на такую важную цель, как Сенатский дворец Кремля, был бы «существенным позором для России».

Во-вторых, «немедленная, согласованная и скоординированная реакция» Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны — так, чтобы его ожидаемые политические последствия превосходили бы нанесенный Москве позор [если считать удар якобы украинским, как утверждает РФ]. В то время как после обвинений Кремля официальные ответы российских чиновников очень быстро сплотились вокруг этого обвинения. Однако если бы атака беспилотников не была организована самой РФ, это было бы неожиданностью, а официальная реакция России, по всей вероятности, изначально могла бы быть гораздо более неорганизованной. В частности, ранее Кремль не смог дать своевременный и последовательный информационный ответ на другие военные унижения, которые не были обусловлены им самим.

В ISW считают, что Россия устроила этот инцидент незадолго до Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну для своей внутренней аудитории как экзистенциальную. Кремль может использовать удар, чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднований 9 мая — то есть прибегнуть к действиям, которые, вероятно, усилили бы информационные попытки Москвы выдать войну в Украине как якобы прямую угрозу чествованию Россией важных для нее исторических событий. Ранее ISW уже предупреждал, что Москва принимает ряд мер, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную и подготовить российское общество к более широкой мобилизации.

Некоторые националистические российские «военкоры» ухватились за «удар БПЛА по Кремлю» как повод для призывов к эскалации действий России в войне. (Хотя РФ не хватает военного потенциала для этого, констатируют аналитики ISW). В то же время другие российские «военкоры», в том числе близкие к Кремлю, раскритиковали громкий резонанс в российском информационном пространстве после атаки в Москве. Эти «военкоры» выступили в основном против ответной военной эскалации на том основании, что такой удар не изменил бы оперативную или стратегическую ситуацию на поле боя. Такие сообщения от прокремлевских «военкоров» могут подтвердить оценку того, что целью этой вероятной «атаки под фальшивым флагом» была попытка оправдать усиленные меры мобилизации, а не какую-либо эскалацию.

Возможно, Кремль планирует провести также другие операции «под фальшивым флагом» и усилить дезинформацию перед украинским контрнаступлением, чтобы увеличить внутреннюю поддержку войны, предупреждают эксперты ISW.