Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

Кража картины Ренуара в Вене: одним из похитителей оказался украинец

Вчера, 19:56
984
Цей матеріал також доступний українською

Palais Dorotheum

Картина Golfe, Mer, Falaises Vertes оценивается в 120-160 тысяч евро.

В Амстердаме задержали гражданина Украины по подозрению в похищении картины французского художника Пьера Огюста Ренуара в Вене.

По данным Укринформа, задержанный - 59-летний ранее судимый украинец. В Украине в 2005 году его осудили за похищение картины Ивана Айвазовского. Имя задержанного не сообщается.

Задержание произошло еще в декабре 2018 года в одном из отелей Амстердама. Сейчас его перевели в Вену, где держат под стражей.

Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Напомним, что 26 ноября 2018 года в Вене из здания аукционного дома Dorotheum похитили картину Ренуара Golfe, Mer, Falaises Vertes стоимостью 160 тысяч евро.

Теги:   Амстердам Ограбление Вена

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться