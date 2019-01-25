Кража картины Ренуара в Вене: одним из похитителей оказался украинец Вчера, 19:56 984 Цей матеріал також доступний українською Palais Dorotheum Картина Golfe, Mer, Falaises Vertes оценивается в 120-160 тысяч евро. Palais Dorotheum

В Амстердаме задержали гражданина Украины по подозрению в похищении картины французского художника Пьера Огюста Ренуара в Вене.

По данным Укринформа, задержанный - 59-летний ранее судимый украинец. В Украине в 2005 году его осудили за похищение картины Ивана Айвазовского. Имя задержанного не сообщается.

Задержание произошло еще в декабре 2018 года в одном из отелей Амстердама. Сейчас его перевели в Вену, где держат под стражей.

Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Напомним, что 26 ноября 2018 года в Вене из здания аукционного дома Dorotheum похитили картину Ренуара Golfe, Mer, Falaises Vertes стоимостью 160 тысяч евро.