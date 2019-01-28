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Кража картины Куинджи в Москве: опубликовано видео задержания подозреваемого

Сегодня, 11:33
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Скриншот с видео Говорит Москва/YouTube

Задержанный свою вину отрицает

В Сети обнародовали видео задержания подозреваемого в краже картины Ай-Петри. Крым Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве.

Соответствующие кадры были опубликованы МВД РФ.

При этом, судя по видео, задержанный свою причастность к краже картины отрицает.

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.

Теги:   Картина Москва

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