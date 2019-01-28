Кража картины Куинджи в Москве: опубликовано видео задержания подозреваемого Сегодня, 11:33 848 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Говорит Москва/YouTube Задержанный свою вину отрицает Скриншот с видео Говорит Москва/YouTube

В Сети обнародовали видео задержания подозреваемого в краже картины Ай-Петри. Крым Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве.

Соответствующие кадры были опубликованы МВД РФ.

При этом, судя по видео, задержанный свою причастность к краже картины отрицает.

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

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По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.