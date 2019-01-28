Кража картины Куинджи в Москве: опубликовано видео задержания подозреваемого
Сегодня, 11:33
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В Сети
обнародовали видео задержания подозреваемого в краже картины Ай-Петри. Крым Архипа
Куинджи из Третьяковской галереи в Москве.
Соответствующие кадры были опубликованы МВД РФ.
При этом, судя по видео, задержанный свою причастность к краже картины отрицает.
Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.