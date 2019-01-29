Кража картины Куинджи: в Москве арестовали подозреваемого Сегодня, 18:17 68 Цей матеріал також доступний українською EPA Денис Чуприков EPA

Во вторник, 29 января в Москве суд заключил под стражу на два месяца Дениса Чуприкова обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению судьи, Чуприков пробудет за решеткой до 27 марта.

В решении суда говорится, что виновность подозреваемого подтверждается протоколами осмотра места преступления и видеозаписями, а также показаниями свидетелей.

Предполагаемые сообщники Чуприкова пока не задержаны.

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.

Подозреваемого в похищении картины задержали. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области.