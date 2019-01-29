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Кража картины Куинджи: в Москве арестовали подозреваемого

Сегодня, 18:17
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EPA

Денис Чуприков

Во вторник, 29 января в Москве суд заключил под стражу на два месяца Дениса Чуприкова обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению судьи, Чуприков пробудет за решеткой до 27 марта. 

В решении суда говорится, что виновность подозреваемого подтверждается протоколами осмотра места преступления и видеозаписями, а также показаниями свидетелей. 

Предполагаемые сообщники Чуприкова пока не задержаны. 

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.

Подозреваемого в похищении картины задержали. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области.

Теги:   Искусство Москва Картина

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