Кража картины Куинджи: в Москве арестовали подозреваемого
Во вторник, 29 января в Москве суд заключил под стражу на два месяца Дениса Чуприкова обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению судьи, Чуприков пробудет за решеткой до 27 марта.
В решении суда говорится, что виновность подозреваемого подтверждается протоколами осмотра места преступления и видеозаписями, а также показаниями свидетелей.
Предполагаемые сообщники Чуприкова пока не задержаны.
Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.
Подозреваемого в похищении картины задержали. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области.