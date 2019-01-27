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Кража картины Куинджи из Третьяковки. СМИ сообщили, что полиция обнаружила пропажу, приехав искать шубу

Вчера, 23:59
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Радио Свобода

Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что полиция случайно обнаружила кражу из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Сообщается, что полицейские прибыли в Третьяковскую галерею в Москве после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.

Во время просмотра записей с камер наблюдения, полицейские увидели момент кражи работы Куинджи.

Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно предотвратить ее вывоз за границу.

Теги:   Москва Россия

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