Кража картины Куинджи из Третьяковки. СМИ сообщили, что полиция обнаружила пропажу, приехав искать шубу
Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что полиция случайно обнаружила кражу из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
Сообщается, что полицейские прибыли в Третьяковскую галерею в Москве после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.
Во время просмотра записей с камер наблюдения, полицейские увидели момент кражи работы Куинджи.
Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно предотвратить ее вывоз за границу.