В РФ сообщили, что пропагандист Красовский сдал кровь для боевиков «Л/ДНР». Ранее у него обнаружили ВИЧ 30 июня, 16:38 Новость о донорстве Красовского была взята из Telegram-канала, публикующего мемы (Фото:Pravda Gerashchenko)

Прокремлевский медиа-ресурс «Общественная служба новостей» сообщил у себя на сайте, что скандальный российский пропагандист Антон Красовский сдал кровь для боевиков «Л/ДНР».

При этом в 2011 года у него был обнаружен ВИЧ, о чем стало известно еще в 2017-м.

Автор материала Татьяна Шароватова ссылалась в нем на пост о дорорстве Красовского с Telegram-канала БОГЕМА ПИТЕРСКАЯ, который публикует различные мемы и шуточные «новости».

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Судя по всему, она так сильно спешила отработать методичку касательно поддержки «Л/ДНР» россиянами, что просто не проверила достоверность информации.

Когда же ОСН указали на их ошибку, редакция поспешила удалить фейковый материал, однако к этому времени история о «благотворительности» Красовского уже успела разлететься по соцсетям.

В свою очередь Telegram-канал БОГЕМА ПИТЕРСКАЯ начала называть себя «серьезным федеральным СМИ».

Напомним, что Офис генерального прокурора вменяет работающего на RT Красовскому призывы к геноциду украинского народа.

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