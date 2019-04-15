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Красный Крест рассказал о похищении своей сотрудницы боевиками ИГИЛ в Сирии спустя пять лет

15 апреля, 09:53
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Красный Крест рассказал о похищении своей сотрудницы боевиками ИГИЛ в Сирии спустя пять лет - фото

Luisa Gonzalez/Reuters

В Красном Кресте молчали, потому что боялись навредить похищенной медсестре

Международный комитет Красного Креста сообщил о похищении своей сотрудницы боевиками ИГИЛ в Сирии, которое произошло пять лет назад.

Об этом сообщил представитель организации Доминик Стилхарт в Женеве, пишет DW.

"Новозеландская медсестра Луиза Акави была похищена еще 13 октября 2013 года вместе с двумя сирийскими шоферами и на протяжении многих лет находится в плену у боевиков террористической группировки Исламское государство", - сказал он.

По словам Стилхарта, информация о похищении держалась в тайне все эти годы, чтобы не навредить сотруднице МККК.

"За последние пять лет правительство Новой Зеландии и МККК действовали, исходя из того, что Акави все еще жива. Мы по-прежнему надеемся на это", - подчеркнул глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Он добавил, что к поискам Акави подключен новозеландский спецназ. Спецназовцы были направлены в Ирак, откуда они неоднократно перебирались в Сирию в поисках похищенной медсестры.

Луиза Акави была похищена в октябре 2013 года. Она направлялась в провинцию Идлиб с колонной гуманитарной помощи вместе с шестью другими людьми.

Четверо из похищенных были освобождены уже на следующий день, а Акави и два сирийских шофера остались в плену.

В Красном Кресте пояснили, что решили публично сообщить о похищении из-за того, что боевики ИГИЛ потеряли свои последние опорные пункты в Сирии.

Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии. В Белом доме сообщили, что ИГИЛ потеряло все свои территории в стране.

Теги:   Похищение ИГИЛ Сирия Красный Крест

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