Пожар в Краснодарском крае РФ после атаки БПЛА на НПЗ 18 ноября 2026 года (Фото: Exilenova+)

Краснодарский край РФ с ночи атакуют БПЛА. Под ударом оказались, предположительно, два нефтеперерабатывающих завода — Афипский и Ильский, возникли пожары, сообщает Telegram-канал Astra в среду, 18 ноября.

Местные жители сообщают, что атака началась примерно в 04:40 (03:40 по киевскому времени) и продолжается уже несколько часов: гремят взрывы, слышна работа ПВО.

Фото: Exilenova+

Позже оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку беспилотников и возгорание на двух предприятиях в Северском районе, где расположены Афипский и Ильский НПЗ.

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16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. Генштаб ВСУ сообщал об ударе по «сердцу» завода — установкам атмосферной трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5 и АТ-6.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с мощностью переработки 6,6 млн тонн нефти в год.

В последний раз об ударе по Афипскому НПЗ сообщалось 6 ноября.