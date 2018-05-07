"Красивая революция". Лидер группы System of a Down выступил перед протестующими в Ереване

В понедельник, 7 мая, лидер американской рок-группы System of a Down армянского происхождения Серж Танкян прибыл в Ереван, чтобы поддержать участников акции протеста.

Как передает NEWS.am, в международном аэропорту Звартноц рок-звезду встретил лидер протестного движения, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

"Красивая революция… Настало время. Когда приходит время и народ встает, ничто не может удержать", - так прокомментировал Танкян события в Армении.

Прямо из аэропорта рок-музыкант прибыл на митинг на площади Республики в Ереване. В своей речи перед демонстрантами он выразил восхищение тем, что армянский народ сумел мирным протестом добиться смены власти.

"Весь мир смотрит на вас, как на положительный пример. Песнями, танцами и улыбками вы добились поставленной цели. Мир долгое время знал нас благодаря музыке, Геноциду, но вы подняли международный авторитет нашей страны. Я долгие годы мечтал об этом дне и сейчас горжусь, стоя рядом с вами", - подчеркнул Танкян.

Затем Танкян исполнил песню Добрый аист, а собравшиеся на площади Республики подпевали ему.

Напомним, что Серж Танкян ранее поддерживал массовые протесты в Армении. В одном из своих видеообращений он пообещал вскоре приехать в Армению. Кроме того, Танкян посвятил песню участникам демонстраций.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.