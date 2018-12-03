Крайняя мера протеста: четверо заключенных сторонников независимости Каталонии объявили бессрочную голодовку Вчера, 23:38 8 Цей матеріал також доступний українською Сторонники независимости Каталонии ожидают суд

Четверо заключенных каталонских политиков, которые ожидают суд за свое участие в референдуме о независимости, объявили бессрочную голодовку, сообщает El Pais.

1 декабря об этом решении заявили экс-руководитель движения ANC Жорди Санчес и бывший министр каталонского правительства Жорди Туруль. 3 декабря к ним присоединились экс-глава МВД и устойчивого развития Жоаким Форн и Жозеп Руль.

Заключенные политики обвиняют правосудие Испании в несправедливом отношении к ним. Политические деятели отметили, что "это крайняя мера протеста".

По словам сторонников независимости Каталонии, Конституционный суд регулярно блокировал все их попытки обратиться в Европейский суд по правам человека. Все восемь их конституционных жалоб были приняты к рассмотрению испанским судом, но решения по ним нет. Таким образом, политики не могут передать свои дела в Страсбург.

Напомним, что прокурор Испании требует осудить на тюремные сроки от семи до 25 лет девять бывших высокопоставленных чиновников Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости автономии.

Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании суда. Их обвиняют в организации восстания, незаконном присвоении государственных средств и неповиновении. Ожидается, что рассмотрение начнется в январе.

Напомним, что 1 октября 2017 в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявила, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустил парламент и правительство Каталонии.