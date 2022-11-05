Пожар в российской Костроме с 15 погибшими. В поджоге подозревают военного, недавно вернувшегося из Украины — СМИ 5 ноября, 16:14 В России в поджоге ночного клуба подозревают военного, недавно вернувшегося из Украины (Фото:Осторожно, новости / Telegram)

В российской Костроме полиция задержала подозреваемого в поджоге кафе, в результате чего погибли 15 человек — СМИ пишут, что им оказался военнослужащий, недавно вернувшийся из Украины. Он уже признал свою вину.



Подконтрольные Кремлю издания ранее сообщали о задержании 23-летнего подозреваемого, однако не раскрывали его личности и не уточняли, что он военнослужащий.

По данным Известий и телеграм-каналов Baza и 112, задержанного зовут Станислав Ионкин, ему 23 года, он контрактник и недавно вернулся с войны против Украины.

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СМИ узнали, что 22 августа оккупант получил ранения при обстреле. По словам родных, Ионкин с другими военнослужащими вез боеприпасы, когда начался обстрел. Станислава выбросило из машины, и он сломал ногу.



После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханскую область, а затем он вернулся в Костромскую область. Оккупант долго находился на больничном, а в начале ноября отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Вечером в пятницу, 4 ноября, Ионкин пошел в ночной клуб Полигон в Костроме, где достал охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок, он вспыхнул. Полиция задержала его в шести километрах от места пожара, он признал вину.

Как сообщалось, в ночь на 5 ноября в российском городе Кострома произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в одном из кафе и распространился на гостиничный комплекс. По данным СМИ, 15 человек погибли и около 60 травмированы.