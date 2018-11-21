Косово ввело 100-процентные пошлины на импорт товаров из Сербии и Боснии

Напряженность в отношениях между Косово и Сербией растет

Правительство непризнанного Косово объявило о введении 100-процентного тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как передает AP, тарифы вступают в силу немедленно, они не будут применяться к товарам международных брендов, которые производятся в соседних странах.

Решение непризнанного Косово может быть ответом на "агрессивную позицию" Сербии на международной арене. Ранее министр иностранных дел Энвер Ходжай заявил, что Сербия развернула "агрессивную кампанию против Косово". Накануне Интерпол отклонил просьбу Косово о членстве, по его утверждению, из-за действий Сербии.

Ранее в этом месяце в Косово ввели 10-процентную пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Обе страны не признают независимость Косово.

Несмотря на обострение напряженности между Сербией и Косово, импорт товаров в Косово из Сербии составляет в $460 млн в год, тогда как экспорт Косово в Сербию значительно ниже.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.