Бойкот в Косово. Местные сербы уходят с должностей во всех органах и учреждениях — ЕС выступил с заявлением 6 ноября, 14:39 Косовские чиновники выступают после решения местных сербов покинуть косовские институции в Звечане, 5 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Косовские сербы хотят выйти из всех институтов Косово в знак протеста против решения Приштины о замене сербских автомобильных номеров.



Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Такое решение было принято в Звечане 5 ноября во время встречи политических представителей сербов Косово и сербов — сотрудников косовских учреждений. Так, сербы уходят из всех органов косовской власти: парламента, правительства, судебных органов, полиции и четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии.

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

После встречи заявлялось, что бойкот будет продолжаться до тех пор, пока Приштина не отзовет решение о замене сербских автомобильных номеров на косовские и не сформирует Ассоциацию сербских муниципалитетов — то есть не предоставит особого статуса северу Косово, где большинство населения составляют сербы.

Ранее сербы-полицейские отказывались штрафовать сербов, не сменивших автономера на косовские.

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

«Чтобы было абсолютно понятным, мы, сербы из Косово и Метохии, никому не угрожаем, а стараемся сохранить мир и стабильность, а также наше право на достойное и мирное пребывание и выживание на своих очагах. Поэтому мы требуем, чтобы Приштина немедленно начала уважать международное право и все договоренности, заключенные в диалоге между Белградом и Приштиной, гарантированные самим ЕС», — заявил лидер партии Сербский список Горан Ракич.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Сербию и Косово воздержаться от шагов, еще более обостряющих напряжение в регионе. По его словам, последние события ставят под угрозу все достижения дипломатических усилий по урегулированию ситуации.

«Выход косовских сербов из институтов Косово — это не путь к разрешению существующих противоречий. Напротив, это может усилить напряжение на месте. Призываем Сербию и косовских сербов уважать свои обязательства в рамках диалога и вернуться в институты, чтобы выполнять свои обязанности», — заявил Боррель.

Обращаясь в Приштине, ЕС призвал начать создание объединения муниципалитетов с сербским большинством, поскольку Ассамблея Косово ратифицировала Брюссельское соглашение, а Конституционный суд постановил, что следует создать такую ассоциацию.

31 июля сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов, соединяющих Косово и Сербию. Полиция Косово сообщала о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

27 августа Боррель заявил, что Косово и Сербия достигли соглашения по урегулированию пограничного конфликта.