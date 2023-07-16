Посилення оборони. Влада Косово повідомила про закупку турецьких Bayraktar 16 июля, 23:00 Власти Косово сообщили, что их страна получила партию беспилотников Bayraktar (Фото:Facebook/Albin Kurti)

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что его страна приобрела турецкие беспилотники Bayraktar для нужд Вооруженных сил своей страны.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB-2, которые мы как правительство закупили у Турции! За два года правления мы увеличили численность солдат более чем на 80%, а бюджет армии — более чем на 100%. Косово стало еще более безопаснее, чем раньше!» — написал премьер.

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Глава правительства сообщил, что он вместе с командующим сил безопасности Косово (KSF) генерал-лейтенантом Башкимом Джашари и министром обороны Армендом Мехаем поздравил офицеров, которые завершили обучение по использованию беспилотников.

Альбин Курти не сообщил ни количество, ни стоимость беспилотников, а также не сообщил, для каких целей была приобретена эта техника.

В понедельник, 10 июня, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar.

