МИД Украины заявил, что приветствует решение Косово, которое срывает планы России 1 августа, 22:46 Полицейские Косово патрулируют дорогу, 1 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)

Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 1 августа заявило, что приветствует решение частично признанного Косово отсрочить начало перерегистрации сербских автомобильных номеров и документов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД отметили, что решение Приштины является компромиссным, и призвали стороны к «конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан».



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«Важно не дать РФ пространства для воплощения ее политики эскалации в регионе», — добавили в министерстве.



Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украина к ним не относится). Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Этнические сербы на севере Косово тоже не признают власть Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривало временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами).

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с несколькими ночными обращениями, заявив, что «мы никогда не были в более тяжелой ситуации, чем сегодня».

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие разобрали часть баррикад, что позволило снова открыть два пункта пересечения границы с Сербией, пишет Reuters.

В МВД Косово заявили, что в результате пограничного инцидента пострадали 11 гражданских.

Сербия против Косово. В чем угроза для Украины? – Александр Хара https://www.youtube.com/embed/qdp0U7E3KF0

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