Космические войска и "скромный" Неймар. Самые яркие цитаты недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

Лицемерный рассадник политической предвзятости

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, охарактеризовала Совет ООН по правам человека, объясняя, почему ее страна приняла решение выйти из него.

Без лишней скромности: сегодня я лучший футболист в мире. Потому что Роналду и Месси с другой планеты

Неймар, нападающий сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ, сообщил, что считает себя лучшим футболистом мира

У нас будут космический войска, которые станут отдельной, но равноправной военной отраслью

Дональд Трамп, президент США, заявил о создании нового рода войск

Когда интимные явления выходят в публичную плоскость – мы уже имеем не страну, а какой-то большой публичный дом

Олег Барна, народный депутат от БПП, в эфире канала 112 Украина прокомментировал свой законопроект, запрещающий любые виды публичных проявлений сексуальной ориентации

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №23 от 21 июня 2018 года