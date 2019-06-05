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Кошмар на берегах Нила. В Судане из реки выловили десятки тел погибших в столкновении с силовиками — оппозиция

Вчера, 16:18
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Кошмар на берегах Нила. В Судане из реки выловили десятки тел погибших в столкновении с силовиками — оппозиция - фото

REUTERS / Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Протесты в Хартуме 3 июня, активисты требуют передать власть гражданским

Активисты суданской оппозиции сообщили о том, что из реки Нил в столице Судана Хартуме выловили 40 тел протестующих, которые погибли в результате жестоких репрессий против протестов, общее количество погибших в столкновениях с силовиками около сотни человек.

Врачи, связанные с оппозицией, заявили, что 4 июня в реке Нил было обнаружено 40 тел из 100 человек, которые считаются убитыми с тех пор как силы безопасности напали на лагерь протестующих 3 июня, передает BBC.

«Сорок тел наших благородных мучеников были извлечены вчера из реки Нил», — говорится в сообщении Центрального комитета суданских врачей, опубликованном 5 июня на его странице в Facebook.

Сообщается, что члены военизированной группировки нападают на гражданских. Правящий Переходный военный совет Судана (TMC) пообещал провести расследование.

Жители Хартума рассказали журналистом, что живут в страхе перед военнослужащими из Сил быстрой поддержки (RSF), которые находятся на улицах. Военизированное подразделение, который раньше назывался ополчение Джанджавид, стало известным во время конфликта в Дарфуре в Западном Судане в 2003 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по протестующим. Тогда было известно о гибели не менее 30 человек.

Демонстранты занимали площадь перед военным штабом с 6 апреля, за несколько дней до того, как президент Омар аль-Башир был свергнут после 30 лет при власти.

Их представители вели переговоры с TMC и договорились о трехлетнем переходном периоде, который завершится выборами.

Теги:   Убийства Акция протеста Военные Судан

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