Кортеж с телом королевы Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец — фото
Гроб с телом королевы Елизаветы II переносят в Вестминстерский дворец, 14 сентября 2022 года (Фото:DANIEL LEAL/Pool via REUTERS)
В среду, 14 сентября, гроб королевы Великобритании Елизаветы II покинул Букингемский дворец и прибыл в Вестминстер-холл, где его установили на катафалке. Траурный кортеж проследовал через центр Лондона, в процессии участвовали члены королевской семьи.
Как сообщает The Guardian, за процессией наблюдали тысячи людей. Гроб был задрапирован Королевским штандартом, украшен Императорской государственной короной и венком из белых цветов. Его перевозили на лафете Королевской конной артиллерии, на котором в 1952 году перевозили гроб короля Георга VI, отца Елизаветы, а в 2002-м — гроб королевы-матери.
Во время движения процессии Биг-Бен звонил с интервалом в одну минуту. В процессии участвовали король Чарльз III, его сестра принцесса Анна и брат принц Эдуард, сыновья Чарльза принц Уильям и принц Гарри.
Королева покинула Букингемский дворец в последний раз. Ожидается, что с с 17:00 (19:00 по киевскому времени) все желающие смогут проститься с монархом в Вестминстер-холле. Публичное прощание продлится до 06:30 (08:30 по киевскому времени) понедельника, 19 сентября — в этот день состоятся похороны.
Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в Балморал.
10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III. Коронация, как ожидается, может состояться через несколько месяцев.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.