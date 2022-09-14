Кортеж с телом королевы Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец — фото

14 сентября, 17:17
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Гроб с телом королевы Елизаветы II переносят в Вестминстерский дворец, 14 сентября 2022 года (Фото:DANIEL LEAL/Pool via REUTERS)

Гроб с телом королевы Елизаветы II переносят в Вестминстерский дворец, 14 сентября 2022 года (Фото:DANIEL LEAL/Pool via REUTERS)

В среду, 14 сентября, гроб королевы Великобритании Елизаветы II покинул Букингемский дворец и прибыл в Вестминстер-холл, где его установили на катафалке. Траурный кортеж проследовал через центр Лондона, в процессии участвовали члены королевской семьи.

Как сообщает The Guardian, за процессией наблюдали тысячи людей. Гроб был задрапирован Королевским штандартом, украшен Императорской государственной короной и венком из белых цветов. Его перевозили на лафете Королевской конной артиллерии, на котором в 1952 году перевозили гроб короля Георга VI, отца Елизаветы, а в 2002-м — гроб королевы-матери.

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Во время движения процессии Биг-Бен звонил с интервалом в одну минуту. В процессии участвовали король Чарльз III, его сестра принцесса Анна и брат принц Эдуард, сыновья Чарльза принц Уильям и принц Гарри.

Королева покинула Букингемский дворец в последний раз. Ожидается, что с с 17:00 (19:00 по киевскому времени) все желающие смогут проститься с монархом в Вестминстер-холле. Публичное прощание продлится до 06:30 (08:30 по киевскому времени) понедельника, 19 сентября — в этот день состоятся похороны.

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Cpl Cameron Eden RLC/Pool via REUTERS
Фото: Cpl Cameron Eden RLC/Pool via REUTERS
Британская лейб-гвардия стоит на страже у Вестминстерского дворца (Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS)
Британская лейб-гвардия стоит на страже у Вестминстерского дворца / Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Chris J Ratcliffe/Pool via REUTERS
Фото: Chris J Ratcliffe/Pool via REUTERS
Kate Green/Pool via REUTERS
Фото: Kate Green/Pool via REUTERS
Dave Jenkins/Pool via REUTERS
Фото: Dave Jenkins/Pool via REUTERS
REUTERS/Maja Smiejkowska
Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
Король Чарльз III и его сестра принцесса Анна идут за гробом матери, Елизаветы II (Фото: Ian West/Pool via REUTERS)
Король Чарльз III и его сестра принцесса Анна идут за гробом матери, Елизаветы II / Фото: Ian West/Pool via REUTERS
Принц Уильям, принц Гарри, король Чарльз и принцесса Анна во время процессии (Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska)
Принц Уильям, принц Гарри, король Чарльз и принцесса Анна во время процессии / Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
Король Чарльз III во время траурной процессии (Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska)
Король Чарльз III во время траурной процессии / Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS
Фото: Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS
REUTERS/Toby Melville/Pool
Фото: REUTERS/Toby Melville/Pool
ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS
Фото: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS
Принцы Уильям и Гарри идут за гробом королевы Елизаветы II (Фото: Richard Heathcote/Pool via REUTERS)
Принцы Уильям и Гарри идут за гробом королевы Елизаветы II / Фото: Richard Heathcote/Pool via REUTERS
CORPORAL REBECCA BROWN/Pool via REUTERS
Фото: CORPORAL REBECCA BROWN/Pool via REUTERS
Dan Kitwood/Pool via REUTERS
Фото: Dan Kitwood/Pool via REUTERS
REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool
BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
REUTERS/Phil Noble/Pool
Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool
Принц Гарри и Меган Маркл на траурной процессии (Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool)
Принц Гарри и Меган Маркл на траурной процессии / Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool
Dan Kitwood/Pool via REUTERS
Фото: Dan Kitwood/Pool via REUTERS

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III. Коронация, как ожидается, может состояться через несколько месяцев.

https://www.youtube.com/embed/a1qAA3ERBxU
Редактор: Нина Григорская

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