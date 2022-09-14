Кортеж с телом королевы Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец — фото 14 сентября, 17:17 Гроб с телом королевы Елизаветы II переносят в Вестминстерский дворец, 14 сентября 2022 года (Фото:DANIEL LEAL/Pool via REUTERS)

В среду, 14 сентября, гроб королевы Великобритании Елизаветы II покинул Букингемский дворец и прибыл в Вестминстер-холл, где его установили на катафалке. Траурный кортеж проследовал через центр Лондона, в процессии участвовали члены королевской семьи.

Как сообщает The Guardian, за процессией наблюдали тысячи людей. Гроб был задрапирован Королевским штандартом, украшен Императорской государственной короной и венком из белых цветов. Его перевозили на лафете Королевской конной артиллерии, на котором в 1952 году перевозили гроб короля Георга VI, отца Елизаветы, а в 2002-м — гроб королевы-матери.

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Во время движения процессии Биг-Бен звонил с интервалом в одну минуту. В процессии участвовали король Чарльз III, его сестра принцесса Анна и брат принц Эдуард, сыновья Чарльза принц Уильям и принц Гарри.

Королева покинула Букингемский дворец в последний раз. Ожидается, что с с 17:00 (19:00 по киевскому времени) все желающие смогут проститься с монархом в Вестминстер-холле. Публичное прощание продлится до 06:30 (08:30 по киевскому времени) понедельника, 19 сентября — в этот день состоятся похороны.

Фото: Cpl Cameron Eden RLC/Pool via REUTERS

Британская лейб-гвардия стоит на страже у Вестминстерского дворца / Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS

Фото: Chris J Ratcliffe/Pool via REUTERS

Фото: Kate Green/Pool via REUTERS

Фото: Dave Jenkins/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Король Чарльз III и его сестра принцесса Анна идут за гробом матери, Елизаветы II / Фото: Ian West/Pool via REUTERS

Принц Уильям, принц Гарри, король Чарльз и принцесса Анна во время процессии / Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Король Чарльз III во время траурной процессии / Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Фото: Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Toby Melville/Pool

Фото: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Принцы Уильям и Гарри идут за гробом королевы Елизаветы II / Фото: Richard Heathcote/Pool via REUTERS

Фото: CORPORAL REBECCA BROWN/Pool via REUTERS

Фото: Dan Kitwood/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool

Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool

Принц Гарри и Меган Маркл на траурной процессии / Фото: REUTERS/Phil Noble/Pool

Фото: Dan Kitwood/Pool via REUTERS

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в Балморал.



10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III. Коронация, как ожидается, может состояться через несколько месяцев.



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