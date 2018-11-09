Кортеж премьер-министров Бельгии и Британии попал в ДТП, пострадали двое полицейских

В пятницу, 9 ноября, в Бельгии кортеж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и премьера Бельгии Шарля Мишеля попал в ДТП, в результате пострадали двое бельгийских полицейских.

Как сообщает Reuters, водитель нарушил движение кортежа Терезы Мэй и ее бельгийского коллеги на автостраде. В результате пострадали два полицейских, сопровождавших колонну на мотоциклах.

В правительстве Бельгии исключили нападение на кортеж. "Это был невнимательный водитель", - сказал представитель пресс-службы премьер-министра Бельгии.

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