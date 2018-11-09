09 ноября 2018, пятница

Кортеж премьер-министров Бельгии и Британии попал в ДТП, пострадали двое полицейских

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Тереза Мэй и Шарль Мишель
Фото: Liz Sweet ‏via Twitter

Тереза Мэй и Шарль Мишель

В пятницу, 9 ноября, в Бельгии кортеж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и премьера Бельгии Шарля Мишеля попал в ДТП, в результате пострадали двое бельгийских полицейских.

Как сообщает Reuters, водитель нарушил движение кортежа Терезы Мэй и ее бельгийского коллеги на автостраде. В результате пострадали два полицейских, сопровождавших колонну на мотоциклах.

В правительстве Бельгии исключили нападение на кортеж. "Это был невнимательный водитель", - сказал представитель пресс-службы премьер-министра Бельгии.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове