На фоне слухов о критическом состоянии. Кортеж Лукашенко был замечен в Минске в направлении резиденции — Беларускі Гаюн 28 мая, 15:01 Кортеж Лукашенко заметили в Минске после слухов о госпитализации в Москве (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Накануне в сети ходили слухи о критическом состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, в четверг, 25 мая, его кортеж был замечен в Минске.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

«На данный момент мы не подтверждаем информацию о госпитализации Лукашенко в Москве, которую распространяет Валерий Цепкало», — говорится в сообщение.

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По данным мониторинговой группы, Лукашенко вернулся в Минск 25 мая в 20:20, после чего его кортеж был замечен на пути к резиденции.

Белорусский оппозиционер и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало сообщал, что диктатор Александр Лукашенко попал в больницу.

По его данным, диктатора доставили в больницу в Москве в критическом состоянии после закрытой встречи с Владимиром Путиным.

23 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни.

«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего… Но поскольку у меня не было возможности лечиться…, все это накопилось. Так что умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — заявил белорусский диктатор.

Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь, поскольку аденовирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний у людей — от острых респираторных заболеваний до смертельных болезней у людей с ослабленной иммунной системой.

Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а после возвращения из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.