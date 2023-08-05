Кортеж оппонента Эрдогана на президентских выборах попал в ДТП: есть пострадавшие 5 августа, 18:08 Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП, в результате чего пострадали четыре человека (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Кортеж экс-кандидата на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу попал в автомобильную аварию, в результате которой есть пострадавшие.

Об этом сообщает Gazete Pencere.

Автомобильная авария произошла в регионе Эрзинджан, что на востоке Турции. Известно, что в дорожно-транспортное происшествие попали семь машин и микроавтобус с журналистами.

Видео дня

Турецкое медиа сообщает, что в результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых двое журналистов. Издание не уточняет, пострадал ли сам Кылычдароглу и в каком он состоянии.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Сам Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы». В то же время он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».

22 июня издание Cumhuriyet сообщило, что против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, в результате которых его могут посадить в тюрьму на 110 лет.