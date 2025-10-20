Вице-президент США Джей Ди Вэнс на базе Эндрюс, штат Мэриленд, США, 19 октября 2025 года (Фото: Oliver Contreras/Pool via REUTERS)

На военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии во время демонстрационных стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США преждевременно взорвался 155-миллиметровый снаряд, осколки которого попали в кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса , пишет The New York Times.

В полицейском отчете сказано, что обломки упали на припаркованные автомобиль и мотоцикл, которые входили в состав охраны вице-президента. Пострадавших нет, но транспортные средства незначительно повреждены.

Кортеж находился на автомагистрали Interstate 5, которая во время стрельб была закрыта.

Пресс-секретарь Первой морской экспедиционной силы в Кэмп-Пендлтоне, подполковник Линдси Пирек сказала, что Корпус знает о возможном взрыве в воздухе, расследование продолжается.

«Мы обязуемся выяснить первопричину инцидента и применить полученные выводы в будущих миссиях», — сказала она.

Пресс-секретарь Вэнса отказался от комментариев.

По словам патруля, во время учений должно было быть выпущено примерно 60 155-миллиметровых снарядов из гаубиц M777, но количество выстрелов было сокращено после преждевременного взрыва.

Один из морских пехотинцев рассказал NYT, что инцидент мог быть вызван неисправностью детонатора снаряда — механического или электромеханического устройства, установленного на носовой части боеприпаса, которое приводит к его взрыву.

Демонстрация была частью более масштабных учений, посвященных 250-летию Корпуса морской пехоты США, на которых присутствовали Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.