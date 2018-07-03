Коррупция на $4,5 млрд. В Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны

Сам Разак подозрения в коррупции отвергает

Власти Малайзии во вторник, 3 июля, взяли под стражу бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака.

Арест бывшего главы правительства связан с подозрениями в коррупции, передает The Straits Times.

Как ожидается, сегодня ему могут предъявить соответствующие обвинения.

Разака, который занимал пост премьера Малайзии с апреля 2009 по май 2018 года, подозревают в нецелевом использовании $4,5 млрд из основанного им государственного фонда 1MDB.

Сам же экс-глава правительства настаивает, что это средства саудовской королевской семьи, выделенные на нужды его партии.

Во время обысков в домах Разака были найдены более 70 мешков наличных средств и огромное количество драгоценностей.

Кроме того, следствие полагает, что на похищенные средства он закупал яхты, произведения искусства и даже финансировал голливудские фильмы.

Ранее сообщалось, что экс-президента Южной Кореи за коррупцию приговорили к 24 годам тюрьмы.