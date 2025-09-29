В Китае экс-министра сельского хозяйства приговорили к смертной казни за взяточничество

Суд приостановил исполнение смертного приговора на два года, отметив, что экс-министр признался в своих преступлениях (Фото: oxu.az)

Бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за взяточничество. Об этом сообщает Reuters .

По данным китайских СМИ, занимая различные должности с 2007 по 2024 год, Тан взял взяток на общую сумму более 37 миллионов долларов.

Промежуточный народный суд Чанчуня приостановил исполнение смертного приговора на два года, отметив, что экс-министр признался в своих преступлениях.

Реклама

Коммунистическая партия Китая исключила Тана в ноябре 2024 года, через шесть месяцев после того, как против него начали расследование.

Тан был губернатором западной провинции Ганьсу с 2017 по 2020 год, после чего стал министром сельского хозяйства.

В 2020 году лидер Китая Си Цзиньпин начал кампанию чисток во внутренних силовых структурах страны, стремясь обеспечить «абсолютную лояльность, чистоту и надежность» полиции, прокуроров и судей.

В январе 2025 года Си заявил, что коррупция является самой большой угрозой для Коммунистической партии Китая и продолжает расти.

5 августа стало известно, что бывшего генерального прокурора Пекина Сяна Мина приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за преступления, связанные со взяточничеством и хищением средств.