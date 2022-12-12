Глава Еврокомиссии отреагировала на громкий коррупционный скандал в Европарламенте 12 декабря, 16:00 Урсула фон дер Ляйен назвала обвинения в адрес вице-президента Европарламента «очень серьезными» (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обвинения в адрес вице-президента Европарламента в коррупции «очень серьезны» и вызывают беспокойство.

Об этом она сказала в Брюсселе, пишет France 24.

«Обвинения против вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность, они очень серьезны», — отметила фон дер Ляйен.

Видео дня

Президент Еврокомиссии добавила, что это вопрос доверия людей к институтам Евросоюза.

«Это доверие и уверенность в наших институтах требуют более высоких стандартов», — резюмировала она.

Министры иностранных дел ЕС, которые 12 декабря обсуждают введение новых санкций против РФ и Ирана, также подчеркнули, что коррупционный скандал угрожает доверию к европейским институтам.

9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива путем взяток или дорогих подарков. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.

11 декабря стало известно, что Кайли и еще три человека были обвинены и заключены под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.