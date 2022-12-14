Дама с сумкой денег. Кто такая пойманная на горячем Ева Кайли, как она стала вице-президентом Европарламента и за что взяла взятку 14 декабря, 21:01 Эксклюзив НВ На фото — Ева Кайли, экс-вицепрезидент Европарламента, подозреваемая в коррупции (Фото:REUTERS)

В ЕС разворачивается большой скандал с участием чиновников и с вероятными взятками в сотни тысяч евро. НВ исследовал биографию его главной фигурантки Евы Кайли и слабые места антикоррупционных механизмов в Европе.



В январе 2022 года уроженка Греции Ева Кайли после восьми лет работы в Европарламенте была избрана на должность одного из 14 вицепрезидентов этого законодательного органа. Такое достижение тут же попало в центр внимания греческих СМИ, которые одно за другим начали публиковать длинные восторженные профайлы о своей землячке с яркой внешностью и гламурным стилем жизни, которая заняла высокий пост в руководстве ЕС.

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Впрочем, не прошло и года, как карьера 44-летней гречанки неожиданно оборвалась. Она была уволена с должности вице-президента Европарламента и лишена членства в греческой социал-демократической партии Pasok сразу же после того, как стала главной фигуранткой одного из самых масштабных коррупционных скандалов в истории ЕС.

В настоящее время Кайли вместе с другими тремя подозреваемыми заключена под стражу в Брюсселе . По данным федеральной прокуратуры, арестованных обвиняют в «принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции». Следователи подозревают, что через еврочиновников одно из государств Персидского залива в течение нескольких месяцев влияло на экономические и политические решения Европарламента. Иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, уточняют, что речь идет о получении евродепутатами и их помощниками взяток и ценных подарков от Катара, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу . Сама ближневосточная страна, как и адвокат Кайли, отвергают любые обвинения.

Между тем, пресса вспоминает недавнюю речь высокопоставленной должности в Европарламенте. В своем выступлении Кайли отметила, что проведение Чемпионата мира повлекло за собой «историческую трансформацию» в Катаре, превратив эту страну в «лидера в сфере трудовых прав». Само выступление состоялось в ноябре через несколько недель после официального визита Кайли в катарскую столицу и накануне голосования за резолюцию, осуждающую обращение Дохи с трудовыми мигрантами, тысячи из которых погибли на строительстве инфраструктуры для мирового первенства .

Коррупционный скандал вызвал возмущение руководства Евросоюза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала обвинения «очень серьезными» и призвала к созданию в ЕС нового органа по вопросам этики. В свою очередь, президент Европарламента Роберта Метсола отметила, что «европейская демократия подверглась нападению» и пообещала восстановить доброе имя законодательного органа ЕС.

«Это один из самых больших коррупционных скандалов, когда-либо затрагивавший институции Евросоюза за все время их существования, — комментирует НВ Рафаэль Кергено, старший эксперт по политике ЕС в сфере добропорядочности из европейского офиса международной антикоррупционной организации Transparency International. — У нас есть вице-президент Европарламента, которая была арестована с сумкой денег у себя дома. Конечно, мы еще ждем результатов расследования, но в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски, были опечатаны офисы и изъяты компьютеры — если бельгийская полиция это сделала, то у нее наверняка есть очень веские основания подозревать факты коррупции и отмывания средств».