Коротко и ясно. Премьер-министр Македонии озвучил новое название страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония.

Он отметил, что уже обсудил новое название со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, передает The Washington Post.

"Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски - Republic of Ilinden Macedonia, на албанском - Republika Ilindenase e Maqedonisё", - заявил Заев.

Премьер-министр сообщил, что по вопросу переименования будет проведен референдум.

Напомним, в марте в столице Македонии Скопье тысячи людей вышли на акцию протеста против возможного изменения названия страны.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

Рассмотрение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступления в ЕС и НАТО.