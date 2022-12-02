Ведущий Дождя заявил, что телеканал помогает армии РФ, его уволили — видео

2 декабря, 15:39
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Алексей Коростелев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала «Дождь» ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным)

Алексей Коростелев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала «Дождь» ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным)

Ведущий российского телеканала Дождь Алексей Коростелев заявил в эфире, что телеканал помогает российской армии, его уволили.

Накануне в эфире Дождя Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях, от имени телеканала сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Nk6eY82TO20

Главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко заявил в Telegram, что Дождь «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии».

Глава информационной службы Екатерина Котрикадзе в эфире заявила, что телеканал «прекращает сотрудничество» с Коростелевым.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Армия России Дождь Телеканал Дождь Война России против Украины

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