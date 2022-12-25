В Китае не будут публиковать данные о COVID-19 на фоне вспышки заболеваемости. За 20 дней декабря заразиться могли 250 млн человек 25 декабря, 16:08 Люди в масках едут в метро в Пекине, 20 января 2021 года (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

В Китае не будут публиковать ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом на фоне отхода от политики «нулевого ковида» и вспышки болезни в стране. Такое решение приняла Национальная комиссия по вопросам здавоохранения (NHC), пишет The Guardian.



Как пишет газета, есть обеспокоенность по поводу достоверности цифр после того, как количество случаев COVID-19 резко возросло после столь же резкого смягчения жестких карантинных ограничений.

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В комиссии заявили, что информацию о ходе коронавируса для справки и исследований будет публиковать Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний. Как часто будут об этом сообщать обществу и почему произошли такие изменения, не уточняли.

Несмотря на рекордный всплеск заболеваемости, NHC не отчитывалась ни о единой смерти от коронавируса в течение четырех дней подряд, прежде чем прекратить публикацию данных. За последние две недели официально Пекин заявил только о 10 летальных случаях, однако спрос на крематории свидетельствует, что реальные цифры гораздо больше.

На прошлой неделе Китай сузил свое определение смерти от COVID-19 — сюда относят только случаи пневмонии или дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией. ВОЗ предупредила, что КНР, возможно, столкнулась со сложностями, подсчитывая количество заболеваний COVID-19. Организация не получила никаких данных от Пекина относительно госпитализации после того, как власти смягчили коронавирусные ограничения.

23 декабря местный чиновник здравоохранения в городе Циндао сообщил, что за день там зарегистрировали от 490 тысяч до 530 тысяч новых случаев коронавируса. После попадания в СМИ, этот отчет сразу отредактировали. Bloomberg сообщал, что только за 20 декабря в Китае заразились 37 миллионов человек: это примерно на 4 миллиона меньше, чем население Украины, но на 10 миллионов больше, чем население Австралии.



Bloomberg News и Financial Times со ссылкой на внутреннюю оценку чиновников здравоохранения страны писали, что только за первые 20 дней декабря в КНР COVID-19 могли заболеть почти 250 миллионов человек. Если это действительно так, то такая оценка составляет примерно 18% от 1,4 миллиарда жителей Китая, что является самой большой вспышкой коронавируса в мире по состоянию на сегодняшний день, пишет CNN.



Почти три года в Китае действовали бескомпромиссные коронавирусные ограничения, а власти придерживались политики «нулевого ковида» — фактически постоянного локдауна. В конце ноября это спровоцировало массовые протесты по всей стране. Люди требовали смягчения ограничений, а также свободы слова и отставки главы КНР Си Цзиньпина.

7 декабря стало известно, что власти Китая меняют политику борьбы с COVID-19 на национальном уровне, объявив об отмене жесточайших ограничений.