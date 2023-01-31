Спустя три года. США в мае отменят чрезвычайную ситуацию по COVID

31 января, 05:33
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Коронавирус (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Коронавирус (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

США 11 мая планируют объявить об отмене чрезвычайной ситуации по пандемии коронавируса. Она была объявлена в 2020 году.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно «чрезвычайной ситуации», американцы могли получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. Декларации будут продлены до 11 мая, но затем их поддержку прекратят.

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«Правительство оплачивает вакцины от COVID-19, некоторые тесты и определенные виды лечения согласно декларации о чрезвычайном положении. Когда она закончится, эти расходы будут переданы частному страхованию и государственным планам здравоохранения», — отмечает издание.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Коронавирус штамм коронавируса Дельта таблетки от коронавируса

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