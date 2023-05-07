Разница почти в 10 млн. Коронацию Чарльза III смотрело меньше людей, чем похороны Елизаветы II 7 мая, 16:31 Король Чарльз ІІІ (Фото:Humphrey Nemar/Pool via REUTERS)

Коронацию короля Чарльза III, проходившую 6 мая, смотрели 20 миллионов британцев. Событие стало самой популярной трансляцией года, но уступило просмотрами церемонии прощания с Елизаветой II.

Об этом сообщает The Guardian.

В сентябре за трансляцией прощания с королевой Елизаветой II, находившейся на троне почти 71 год, наблюдали 29 миллионов британцев.

Издание отмечает, что согласно данным агентства Digital-i, подавляющее большинство аудитории смотрели репортажи BBC, транслировавшиеся на BBC One, BBC Two и канале BBC News с максимальной аудиторией в 15,5 миллиона. Охват телеканала ITV превысил 3,6 миллиона зрителей, а охват Sky достиг максимума в 800 тысяч на Sky News и Sky Showcase.

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Цифры телепросмотра не включают значительное количество людей, которые наблюдали коронацию через прямые трансляции и с помощью YouTube.

Издание добавило, что в день коронации эфирное время для освещения антимонархических взглядов было ограничено, несмотря на арест полицией руководителя ведущего республиканского движения за несколько часов до коронации.

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Впервые с 1902 коронацию британского монарха провели в выходной день, субботу. По случаю исторического события британцы получили дополнительный выходной в понедельник, 8 мая. Стать свидетелями церемонии в Вестминстерском аббатстве были приглашены 2000 человек — действующие и бывшие британские премьеры, члены Палаты лордов, лидеры стран Содружества, президенты и премьер-министры других стран, члены королевских домов Европы и мира, члены британской королевской семьи.

По данным британских СМИ, Великобритания не пригласила на коронацию российского диктатора Владимира Путина и его приспешника Александра Лукашенко, а также глав Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.