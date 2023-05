Озорник Чарльз, протесты Черчилля и секретное помазание. Как в 1953 году проходила коронация Елизаветы II 2 мая, 08:55 Сюжет Карета с королевой Елизаветой направляется в Вестминстерское аббатство, 2 июня 1953 года (Фото:Royal.uk)

6 мая 2023 года в Лондоне коронуют короля Великобритании Чарльза ІІІ. Последний раз эта древняя церемония проводилась 70 лет назад, когда корону Святого Эдуарда надела мать нынешнего монарха Елизавета II. Тогда впервые почти за тысячелетия коронацию смогли увидеть не только британские аристократы и чиновники, но и вся нация благодаря ТВ. Мероприятие готовили более года, но несколько раз все же происходили конфузы, которые могли испортить праздник и огорчить молодую королеву.



Правильный день

Коронация в Великобритании не имеет юридического значения: Елизавета II начала выполнять свои обязанности главы государства сразу после смерти отца, Георга VI. Впрочем, церемония имела чрезвычайное значение как для королевы, так и для всей страны, которая приходила в себя после кровавой войны. Великолепие и зрелищность сделали коронацию событием года, а то и десятилетия.

Однодневное событие готовили… 14 месяцев! Первое заседание оргкомитета (Коронационной комиссии), который возглавил муж Елизаветы Филипп, прошло в апреле 1952 года. Герцог Эдинбургский и герцог Норфолкский Бернард Фицалан-Говард контролировали все мелочи.

Южноафриканские военные во время парада в Лондоне, 2 июня 1953 года / Фото: Royal.uk

Дату объявили за год до происшествия; вторник, 2 июня 1953 года, сделали выходным. Знать день заранее было важно для изготовления сувенирной продукции, монет, марок и т. п. Никто не желал повторения неразберихи на предыдущей коронации: 12 мая 1937 года торжественно присягать должен был король Эдуард VII, а после его отречения в эту же дату короновали его брата Георга VI.

Но все повисло на волоске. 24 марта 1953 года от рака легких умерла Мария Текская, 85-летняя бабушка Елизаветы и мать двух предыдущих королей. Надлежащий траур мог привести к переносу торжеств. Впрочем, стало известно, что за несколько дней до смерти старая королева просила внучку ничего не менять и добавила в завещание строчку о дате коронации Елизаветы II.

Дорогое удовольствие

Подсчитали, что по тогдашним ценам коронация обошлась государству в 1,57 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас это около 42 миллионов!

Деньги требовались на трибуны для трех миллионов гостей и зрителей, съезжавшихся в Лондон отовсюду, уличные декорации (в столице развесили множество флагов и фонарей с инициалами ER — Elizabeth Regina), прокат автомобилей и изготовление украшений для монарха.

Выяснилось, что позолоченная королевская карета Gold State, изготовленная еще в 1762 году, нуждается в ремонте. Елизавета в воспоминаниях жаловалась, что поездка в этом экипаже стала испытанием, потому что сиденья были слишком жесткими.

Организаторы столкнулись и с кадровым голодом: многие профессиональные кучеры погибли во время Второй Мировой. Между тем надо было возить по Лондону многих сановников именно в экипажах, потому что того требовал протокол. Би-би-си сообщало, что богатые бизнесмены и сельские сквайры предложили свои услуги и своих лошадей. В тот день они оделись как слуги Букингемского дворца и помогали с перевозками.

Чарльз и корона

Об инциденте с четырехлетним сыном королевы, произошедшем в день коронации, стало известно много лет спустя. Бывшая фрейлина принцессы Маргарет леди Энн Гленконнер в подкасте My Life in Seven Charms рассказала, что маленького Чарльза с другими родственниками привезли в Вестминстерское аббатство перед началом торжественной службы. Малыш увидел корону Святого Эдуарда и ринулся к ней.

Фото: Royal.uk

«Мы подумали, что он ее уронит! Бог мой, это было бы дурным признаком! К счастью, моя мать вовремя подоспела и уберегла корону от него», — вспоминала Гленконнер.

Если бы будущий король дотянулся до реликвии, он, скорее всего, не удержал бы ее. Старинная золотая корона весит более двух килограммов, на ней 444 бриллианта.

Чарльз не в первый раз видел этот предмет. Его мать носила корону на репетициях, а иногда даже дома, чтобы привыкнуть к ее весу. Елизавета говорила впоследствии в документальном фильме Би-би-си, что корона была крайне неудобна, и она боялась сломать шею, когда наклоняла голову.

Говорит и показывает Лондон

Новые телевизионные технологии применялись уже в период коронации 1937 года. Тогда компания Би-би-си, основанная за несколько месяцев до того, вела трансляцию с трех камер. Но внутрь Вестминстерского аббатства телевизионщиков тогда не пустили. Снять, как на Георга VI надевали корону, смогли только операторы кинохроники.

В 1953-м телевидение, пускай тогда еще черно-белое, уже не было диковинкой. Британцы смогли увидеть тысячелетнюю церемонию в прямом эфире. По воспоминаниям, 2 июня люди собирались на просмотр в пабах или у соседей, где был телевизор.

ТВ показывало весь 8-километровый маршрут каретной процессии, службу и торжественную присягу в аббатстве, возвращение королевы в Букингемский дворец и ее выход на балкон в сопровождении мужа, детей и королевы-матери для приветствия сограждан.

Фото: Британский королевский архив

В 44 странах мира смотрели эфир из Лондона, и это в доспутниковую эпоху. Общая аудитория превысила 20 миллионов человек.

Запись трансляции можно просмотреть здесь.

Впрочем, получить разрешение на показ было нелегко. Мнения членов Коронационной комиссии разошлись.

Главным противником стал премьер-министр Уинстон Черчилль. На аудиенциях он советовал королеве обойтись без телетрансляции, чтобы избавиться от напряжения из-за жары от осветительных приборов, бликов камер и наличия микрофонов.

Во время выступления в Палате общин Черчилль заявил: «Было бы некстати, чтобы вся церемония, не только в ее светском, но и в религиозном и духовном аспектах, была представлена как театральный спектакль».

И все же сэра Уинстона удалось убедить: королевская чета одобрила полный, нецензурированный показ церемонии — за одним исключением.

Фото: Royal.uk

Что осталось за камерой

В записи этот момент начинается с 1:12:00.

Королева в простом платье сидит в кресле Святого Эдуарда. Кавалеры ордена Подвязки натягивают над головой Елизаветы II балдахин, к ней подходит архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер. Камера следующие четыре минуты показывает расшитый фон, а ведущий за кадром объясняет, что идет тайная часть церемонии.

Архиепископ в это время провел помазание — рисовал елеем символический крест на голове, ладонях и груди монарха.

Делая это, он шептал: «Помажь свою голову святым маслом, как помазывали царей, священников и пророков. И как помазали Соломона на царство жрец Садок и пророк Нафан, так будь помазана и ты, благословенная и освященная царица над народами, которую Господь Бог твой поставил править и управлять».

После ритуала обычный показ возобновился.

Для помазания была использована та же смесь (масла апельсина, розы, корицы, мускуса и амбры), что и во время коронации Георга VI.

Проблема заключалась в том, что посуда с маслом с той церемонии была уничтожена во время немецкой бомбардировки, а изготовившая смесь фирма покинула бизнес. Но к счастью для монаршей семьи, пожилой родственник владельца той фирмы сохранил несколько унций оригинальной основы, и новая партия елея была быстро создана.

«Помогите мне начать!»

В 11 часов 2 июня 1953 года карета Gold State с королевой и ее мужем подъехала к западным воротам Вестминстерского аббатства. Там экипаж встречал архиепископ Фишер.

Все увидели роскошную коронационную мантию Елизаветы, подбитую канадским горностаем. Длина шлейфа составляла 5,5 метра, его несли семь фрейлин.

Фото: Royal.uk

Королева должна была двинуться по центральному проходу к сцене, где стоял трон, но вдруг поняла, что не может сделать ни шагу. Оказалось, что ворс ковра в аббатстве был приглажен неправильно, и металлическая бахрома мантии цеплялась за него.

Елизавета II умоляюще посмотрела на Джеффри Фишера. «Помогите мне начать (Get me started)», — сказала она архиепископу.

…Так началась Елизаветинская эпоха — период в семь десятилетий, когда у Британии был неизменный монарх.