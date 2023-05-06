Перед коронацией Чарльза ІІІ. В Лондоне арестован лидер республиканского движения 6 мая, 12:00 Грэм Смит, руководитель движения Republic (Фото:REUTERS/May James/File Photo)

В субботу, 6 апреля, за несколько часов до коронации Чарльза ІІІ правоохранители Лондона арестовали главу республиканского движения Грэма Смита и пятерых других организаторов антимонархического протеста.

Об этом сообщает Guardian.

Издание отмечает, что арест произошел около 7:30 утра, когда сотни протестующих против монархизма собрались на Трафальгарской площади с большими флагами и в желтых футболках, пытаясь привлечь внимание мировых СМИ и самого короля Чарльза ІІІ.

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Протестующих остановила полиция, когда они шли по площади с сотней плакатов.

Представитель движения Republic Гарри Страттон заявил, что полиция не объяснила причину ареста.

Graham Smith, organiser of the below protest, has been arrested with five others. Also seen a pro monarchist arrested near the protests pic.twitter.com/SPWgCKHWl5 — Daniel Boffey (@danielboffey) May 6, 2023

«Ребята [протестующие] спросили, почему, и им сказали: мы вам это скажем, когда обыскаем машину. Именно тогда они [правоохранители] задержали шестерых организаторов. Мы спросили, на каком основании они были задержаны, но они не сказали. Это неожиданно, поскольку у нас было несколько встреч с полицией», — сказал Страттон.

Ожидается, что около двух тысяч протестующих соберутся под колонной Нельсона до полудня, включая представителей республиканского движения Швеции, Нидерландов и Норвегии, добавило издание.

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Впервые с 1902 коронация британского монарха состоится в выходной день, субботу. По случаю исторического события британцы получат дополнительный выходной в понедельник, 8 мая. Стать свидетелями церемонии в Вестминстерском аббатстве были приглашены 2000 человек — действующие и бывшие британские, члены Палаты лордов, лидеры стран Содружества, президенты и премьер-министры других стран, члены королевских домов Европы и мира, члены британской королевской семьи.

По данным британских СМИ, Великобритания не пригласила на коронацию российского диктатора Путина и его приспешника Александра Лукашенко , а также глав Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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