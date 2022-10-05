СМИ узнали дату коронации Чарльза III

5 октября, 20:18
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Король Чарльз и королева-консорт Камилла (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Король Чарльз и королева-консорт Камилла (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Коронация короля Великобритании Чарльза III, вероятно, состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди британских официальных лиц.

Чиновники сообщили на условиях анонимности, что коронацию предварительно назначили на субботу в начале июня. В Букингемском дворце отказались от комментариев.

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Инфографика: НВ

К июню 2023 года Чарльзу III будет 74 года, что сделает его самым пожилым коронованным монархом в британской истории. По данным СМИ, коронация будет более скромной по сравнению с предыдущими церемониями и на нее будут приглашены представители разных конфессий и общественных групп.

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Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Перед этим ее врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы, и в Балморал срочно направились члены королевской семьи. Сообщалось, что Елизавета II скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны.

Новым королем Великобритании становится ее 73-летний сын Чарльз (Чарльз III).

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19 сентября королеву похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. На церемонии государственных похорон присутствовало около 500 зарубежных высокопоставленных гостей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Британская монархия Принц Чарльз Король Чарльз ІІІ Чарльз III

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