Цена королевской милости. Коронация Чарльза III весной 2023 года может увеличить продажу самых разных товаров — The Economist 14 января, 09:45 Эксклюзив NV Чарльз сидит возле короны Британской империи во время официального открытия парламента в Вестминстерском дворце. Лондон, 10 мая 2022 года (Фото:Alastair Grant / Pool via REUTERS)

Королевская семья обладает удивительной силой заставлять товары разлетаться с полок, что продемонстрирует коронация Чарльза III, напоминает Кэтрин Никси, британская корреспондентка The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У суботу 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Чарльза ІІІ. Церемонія передбачатиме ритуали із понад тисячолітньою історією, святий єлей із корицею, жасмином і мускусом вівери, та, якщо вірити історії, раптовий сплеск продажу деяких несподіваних категорій споживчих товарів. Адже поряд з іншими давніми монаршими ролями — короля, голови Співдружності, захисника віри, — новий монарх також посяде своє місце голови своєрідної королівської ради маркетингу.

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Королівська родина має дивовижну силу змушувати товари розлітатися з полиць. Коронування Єлизавети ІІ у 1953 році спричинило зростання продажу телевізорів. Воно також звершило диво для порошку карі, що використовується для приготування «курки на честь коронації» — досі популярної страви, що її готують до цієї події. Коли королева померла, після 70 років по-королівськи стриманої прихованої реклами вартість купівлі коргі (собаки її улюбленої породи) зросла вдвічі, а запаси Дюбонне (її улюбленого вермуту-аперитива) розпродали по всій Британії.