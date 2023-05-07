Риши Сунак пригласил украинских беженцев на большой ланч в честь коронации Чарльза III 7 мая, 19:45 Риши Сунак устроил большой ланч на Даунинг-стрит в честь коронации Чарльза III (Фото:REUTERS / Hannah McKay)

Премьер Британии Риши Сунак пригласил украинских беженцев на большой ланч на Даунинг-стрит в честь коронации короля Чарльза III.

Как пишет британская Independent, Сунак устроил большой праздничный обед перед премьерской резиденцией в Лондоне.

Среди гостей премьера Великобритании были украинские семьи, а также первая леди США Джилл Байден.

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«Я горжусь тем, что могу приветствовать украинцев, вынужденных покинуть свои дома, и некоторых невероятных героев сообщества на Даунинг-стрит на нашем обеде по случаю коронации, чтобы отпраздновать этот исторический момент», — сказал Сунак.

Собравшиеся наслаждались обедом из стилизованной посуды среди украшенной британскими флагами Даунинг-стрит. Фишкой стал большой чайник King Charles III от бренда керамики Emma Bridgewater.

Фото: REUTERS / Hannah McKay

Накануне в Лондоне состоялась коронация короля Чарльза III и его супруги королевы Камилы. На церемонии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

