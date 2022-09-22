Бриллиантовая корона, золотая карета. Какой будет коронация Чарльза ІІІ и когда она наконец состоится 22 сентября, 00:17 Эксклюзив НВ Принц Чарльз сидит возле Короны Британской империи во время официального открытия парламента в Вестминстерском дворце. Лондон, 10 мая 2022 года (Фото:Alastair Grant / Pool via REUTERS)

Невероятно дорогие короны, скипетр с самым большим бриллиантом в мире, 2 тыс. гостей и церемония «по разумной цене» — такой будет коронация Чарльза III, после которой он окончательно вступит в права монарха.

После смерти Елизаветы II новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын 73-летний Чарльз ІІІ, однако окончательно вступить в права монарха он сможет лишь после коронации, которая состоится через несколько месяцев.

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Официально дату еще не объявили, однако британская газета Telegraph предполагает, что коронацию назначат на весну либо лето следующего года. Например, со дня смерти короля Георга VI до дня коронации его старшей дочери Елизаветы II прошло около полутора лет: она заняла трон в феврале 1952-го, а корону надела в июне 1953-го.

Это время нужно для оплакивания королевы, похороны которой состоялись в Лондоне 19 сентября , а также для надлежащей организации церемонии, которую в монаршей семье считают «поводом для пышного события и празднования» и одновременно «торжественной религиозной церемонией».

План коронации Чарльза ІІІ в Великобритании обсуждали уже давно. Как и план действий в случае смерти королевы Елизаветы II под кодовым названием Лондонский мост, он имеет собственное имя — Золотая сфера (или Золотая держава). Как же будет происходить коронация?

По 900-летней традиции Чарльза ІІІ коронуют в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На торжественное мероприятие будут приглашены высокопоставленные члены правительства и англиканской церкви, британский премьер-министр и другие влиятельные должностные лица из стран Содружества. Общее количество гостей достигнет 2 тыс., правда это в четыре раза меньше, чем было приглашено на коронацию Елизаветы II. Такое решение было принято из соображений безопасности и общественного здравоохранения.

По данным источников газеты Telegraph, на этот раз церемония будет более короткой, менее помпезной и не такой дорогой, как предыдущая. Учитывая, что она будет проходить за счет правительства в разгар кризиса удорожания жизни, Чарльз ІІІ высказался за «разумную цену» мероприятия. Также известно, что по желанию короля церемония будет учитывать разнообразие общин и вероисповеданий современной Великобритании.

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