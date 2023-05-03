«Я стану свидетелем коронации монарха». Жители Великобритании — о своих ожиданиях торжеств и, собственно, подготовке к ним. Интервью NV 3 мая, 19:48 NV Премиум Фанаты королевской семьи беседуют накануне коронации короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы. 2 мая 2023 года (Фото:Maja Smiejkowska / REUTERS)

Украшенные дома, изображения короля на футболках и перекрытые дороги. О том, как столица и другие города Великобритании готовятся к церемонии коронации, NV рассказали три украинки из Лондона и житель Оксфорда.

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ. Среди запланированных событий — торжественное шествие к аббатству, коронационная служба, которую проведет архиепископ Кентерберийский, процессия в Букингемский дворец, приветствие подданных королевской семьей с дворцового балкона и праздничный концерт при участии звезд в Виндзорском замке.

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Церемонию посетят лидеры стран и члены мировых королевских семей. Всего на торжественное событие приглашены 2 тыс. гостей. Все остальные смогут посмотреть коронацию на специально установленных в городах больших экранах и принять участие в праздничных уличных гуляниях, которые организовывают по всей стране. О планах на день коронации NV расспросил местных жителей.

Алиса Купер, жительница Лондона, основательница образовательного кулинарного проекта Система Купер:

Я живу в Лондоне чуть больше года, оказалась здесь из-за войны. Мы с вами становимся свидетелями исторических событий и до сих пор тяжело это уложить в голове. Еще год назад здесь праздновали юбилей королевы [Елизаветы II] на троне, все школы в Англии вручали детям памятные книги, потом королевы не стало. Теперь мы станем свидетелями коронации нового монарха.