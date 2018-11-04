Королевство жестокости. Саудовская Аравия стала одним из мировых лидеров в нарушении прав человека

В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке, пишет журнал Новое Время.

Мировое внимание к ситуации с правами человека в королевстве привлекло жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Автор американского издания The Washington Post и ярый критик наследного принца, он был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Как рассказали прессе турецкие чиновники, тело убитого журналиста расчленили.

"Детали убийства этого известного саудовского диссидента в чужой стране были столь ужасающими, что привлекли внимание и огласку, каких не получали предыдущие серьезные факты нарушения прав человека в Саудовской Аравии", - констатирует Родни Диксон, юридический советник британской королевы и международный адвокат по правам человека.

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По мнению эксперта, главной причиной замалчивания предыдущих случаев была экономическая мощь королевства. Эта 32‑миллионная монархия владеет пятой частью всех доказанных мировых запасов нефти и играет ведущую роль в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), регулируя мировые цены на черное золото. К тому же Саудовская Аравия выступает стратегическим союзником Соединенных Штатов и крупнейшим покупателем американского оружия: по данным Госдепартамента, объем текущих военных контрактов между странами составляет $ 100 млрд.

Очень долго эту страну можно было критиковать лишь крайне осторожно, закрывая глаза, на то, что там происходит

"Очень долго эту страну можно было критиковать лишь крайне осторожно, закрывая глаза, на то, что там происходит", - подтверждает Илия Куса, эксперт по международной политике украинского аналитического центра Институт будущего.

Тем не менее американская организации Freedom House в своем рейтинге политических и гражданских свобод закрепила за Саудовской Аравией пятое место с конца, поставив ее сразу за Северной Кореей. Специалисты Human Rights Watch регулярно сообщают об арестах активистов, ограничении прав женщин, представителей религиозных меньшинств и трудовых мигрантов в королевстве.

А в Amnesty International Саудовскую Аравию называют одним из самых “плодовитых палачей на планете”. Узаконенной здесь смертной казни публично и с особой жестокостью подвергают сотни осужденных в год. По числу казней ее опережают лишь Китай и Иран.

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Преступления и наказания

В конце июня в Саудовской Аравии впервые был снят запрет на вождение для женщин. Предоставить им право управлять автомобилем вместе с рядом других прав и свобод - одна из инициатив 33‑летнего наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого мировая пресса прозвала MBS (МБС). Еще в 2016 году он громко заявил о своем намерении реформировать страну. Однако с началом реализации его амбициозной программы реформ Saudi Vision 2030 новые репрессии в королевстве вызвали сомнения в искренности обещанного принцем курса на либерализацию.

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Так, в мае 2018-го, всего за несколько недель до того, как саудовские женщины сели за руль, в королевстве задержали десятерых выступавших за права мусульманок активистов и предъявили им обвинения в подозрительных контактах с иностранными организациями.

Репрессии против активистов остаются нормой для королевства. Хотя Саудовская Аравия ратифицировала Арабскую хартию прав человека, которая гарантирует право на свободу убеждений и их выражение, критика власти и консервативных законов страны здесь - подсудное дело. Причем выдвигаемые в адрес активистов обвинения нередко формулируются как "нарушение лояльности к правителю".

Например, политического активиста и блогера Раифа Бадави в 2012 году приговорили к десяти годам заключения и 1 тыс. ударов плетью. И все из‑за того, что 28‑летний Бадави создал сайт, критиковавший религиозных лидеров королевства.

Жена осужденного саудовского блогера Раифа Бадави получает за него премию Сахарова в Страсбурге (2015 год) / Фото ЕРА

Саудовская Аравия - это диктатура королевской семьи, которой подконтрольны все силовые структуры государства, где запрещены политические партии и нет независимых судов, рассказывает о ближневосточной монархии Куса.

"А такие практики, как публичная смертная казнь, утверждают легитимность королевской семьи через ее монополию на насилие", - отмечает эксперт.

Приговору нередко предшествуют дознания с пытками, а сами казни проходят публично, и основным методом их исполнения является отсечение головы

По данным американских правозащитников из Human Rights Watch, только в первой половине 2018 года в Саудовской Аравии казнены 48 человек, причем половина из них лишена жизни за ненасильственные преступления. Всего за последние 30 лет в стране приведены в исполнение более 2 тыс. смертных приговоров, подсчитывают в Amnesty International.

К высшей мере здесь могут приговорить не только за убийство или изнасилование, но и за колдовство или участие в протестах. Приговору нередко предшествуют дознания с пытками, а сами казни проходят публично, и основным методом их исполнения является отсечение головы, после чего тела преступников могут предать распятию. За кражу в королевстве отсекают конечности, а за супружескую измену забивают камнями.

Так, в 2015 году 45‑летнюю замужнюю уроженку Шри-Ланки, которая работала горничной в Эр-Рияде, приговорили к забиванию камнями, а ее холостого партнера и земляка - к сотне ударов плетью. Жестокие наказания саудовские власти поясняют нормами шариата, берущими свое начало в традициях ислама и Коране.

"В Саудовской Аравии слишком радикально трактуют нормы ислама, в частности в отношении женщин и меньшинств", - констатирует Куса.

Чисто саудовское убийство

В силу своей способности влиять на цену черного золота и укрепления союза с США экономическая мощь Саудовской Аравии долгое время сопротивлялась международному давлению за нарушение прав человека. Однако, по мнению некоторых экспертов, после громкого скандала с убийством Хашкаджи расстановка сил на международной арене, да и внутри самого королевства, может поменяться.

"Позиция Саудовской Аравии ослабла, тогда как ее региональные соперники - Турция и Иран - оказались в выгодном положении", - анализирует сложившуюся ситуацию Экарт Воертц, старший научный сотрудник барселонского Центра международной политики, исследователь полит­экономии ближневосточных стран.

По мнению Кусы, произошедшее может помочь Турции улучшить отношения с США. Тем временем в самой Саудовской Аравии позиции наследного принца слабеют. На обсуждение вынесена перспектива съезда аравийских племен и шейхов, где поставят вопрос о сохранении за МБС статуса наследного принца, рассказывает эксперт.

"Сейчас королевство столкнулось с крупнейшим за последние полстолетия кризисом вокруг вопроса наследования, ахиллесовой пяты любой абсолютной монархии", - считает Брюс Ридель, старший научный сотрудник Центра политики Ближнего Востока в Институте Брукингса.

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Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года.