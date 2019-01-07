Королевская семья Малайзии согласилась избрать нового короля Сегодня, 12:00 365 Цей матеріал також доступний українською Король Малайзии Мухаммад V,сложивший полномочия в воскресенье.

Члены королевской семьи Малайзии выберут нового короля 24 января после неожиданной отставки Мухаммада V.

Об этом пишет Reuters.

В Малайзии есть девять королевских династий, каждая из которых по очереди представляет монарха. Он избирается путем голосования Совета правителей, состоящего из представителей этих династий.

Король страны играет преимущественно церемониальную роль, однако его согласие требуется для назначения премьера и других высокопоставленных чиновников.

Напомним, Мухаммад V сложил полномочия в воскресенье, 6 января, после двухнедельного пребывания на больничном. Причины такого шага не сообщаются. Ранее СМИ писали о напряженности в отношениях короля с правительством премьера Мохатхира Мохаммада, который вернулся к власти в прошлом году.