27 июня 2018, среда

Королева Великобритании одобрила законопроект по Brexit

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Елизавета II поддержала решение парламента

Елизавета II поддержала решение парламента

Королева Великобритании Елизавета II поддержала план по выходу страны из состава Европейского союза, который ранее принял парламент страны.

Информацию о решении королевы озвучил спикер Палаты общин, передает Радио Свобода.

Заявление спикера вызвало овации в зале.

Согласие королевы говорит о том, что документ вступит в силу.

Напомним, Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала 12 июня за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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