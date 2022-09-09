Эпохальные перемены. Что ждет британскую монархию после смерти Елизаветы II и как изменит роль королевской семьи Карл III 9 сентября, 13:38 Сюжет Британская королевская семья на балконе Букингемского дворца наблюдает за пролетом авиации во время церемонии Trooping the Colour в 2018 году (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Уход из жизни королевы Елизаветы II — который в мире называют не иначе как уходом эпохи — несет исторические перемены британской монархии, включая ее общественную и политическую роль в Великобритании.

В первые часы после смерти королевы Великобритании ленты мировых СМИ заполнили напоминания о том, как много привычных для британцев вещей изменятся с восхождением на престол Карла III. Портрет Чарльза, старшего сына Елизаветы II, теперь сменит ее профиль на марках, монетах и банкнотах, а в государственном гимне Великобритании появится строка God Save the King («Боже, храни короля» — а не «королеву», как ранее).



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Однако куда больше дискуссий вызывают попытки спрогнозировать более глубокие перемены, которые неизбежно затронут Британию после завершения рекордного 70-летнего правления Елизаветы II.



«Не стоит недооценивать те сдвиги и потрясения в жизни Британии, которые повлечет за собой этот династический момент. Елизавета II провела 70 лет [своего правления] как сдержанная, но чрезвычайно эффективная объединяющая сила для нации, сейчас явно разделенной. Ее смерть устранит эту силу, которую наследники [королевы] вряд ли смогут воспроизвести. В некотором роде нынешняя передача престола станет одним из самых больших испытаний, с которыми сталкивается современная Британия. Не обойдется без участия политики», — пишет колумнист The Guardian Мартин Кеттл.



НВ указывает на главные из ожидаемых перемен в британской монархии, опираясь на оценки ведущих мировых обозревателей, которые следят за историческим наследием и ролью Букингемского дворца.



Общественное доверие к монарху

Несмотря на то, что 96 лет своей жизни Елизавета II провела в фокусе пристального внимания прессы, британской общественности, да и всего мира, уважение и доверие к ней в Великобритании были безусловными.



«Она понимала, что […] для консервативной нации, переживающей почти непрекращающиеся перемены, та преемственность, воплощением которой она была как лично, так и в статусе монарха, имела неизмеримую ценность, — пишет ВВС о роли умершей Елизаветы II. — Она сделала монархию хранилищем всего того, что нация любила в себе. […] Ее характер отражал многие из тех черт, которые британцы предпочитают считать своими лучшими: скромная, безропотная, бережливая, как минимум интеллигентная, если не интеллектуальная, благоразумная, не витающая в облаках, непритязательная, обладательница саркастичного чувства юмора и любительница от души посмеяться, выдержанная и всегда благовоспитанная».

ВВС напоминает, что однажды королева назвала себя «последним оплотом стандартов». «Она не хвасталась лучшими манерами или более тонким знанием этикета, чем другие. […]. Ее жизнь и работа заключались в том, чтобы быть лучшей частью Британии. Этой службе она и оставалась верна», — заключает британская вещательная корпорация в некрологе о королеве.

Насколько Чарльз в роли короля окажется способным воплотить в себе все то, чем Елизавета II завоевала уважение даже критиков монархии, остается большим вопросом, отмечают многие британские и мировые СМИ. Вызов ему бросает уже сам срок пребывания Елизаветы II на престоле — рекорд, который вероятно будет еще не скоро побит. Обретя титул королевы в 26 лет, она оставалась на престоле еще 70, тогда как Карл III стал королем в 73 года и подобного запаса времени, чтобы стать неотъемлемым и всенародным символом Британии, у него нет.

«Ее жизнестойкость и умение держать дистанцию оставили в наследство [Чарльзу] модель монархии, которую Карлу III будет нелегко воспроизвести — особенно если ему, что вполне возможно, не удастся заслужить ту широту уважения, которой пользовалась Елизавета II», — констатирует The Guardian. Не только более явные личные взгляды Чарльза, но и его скандальный развод с Дианой и ее последующая гибель стали той страницей биографии, которая будет всегда сказываться на его имидже.

Понятие о «королевской семье», список ее членов и привилегий

Хотя образ Чарльза, возможно, далек от имиджа реформатора, британская пресса давно писала о том, что он все же намерен внести существенные изменения в жизнь Букингемского дворца и монаршей семьи. В годы своего правления новый король, вероятно, попытается «ужать» монархию и сократить ее размах, писали в апреле 2021 года The Telegraph и Tatler.

Само понятие «королевской семьи» может претерпеть изменения. Если сейчас на официальном сайте Букингемского дворца в списке престолонаследия перечислены 23 высокопоставленных члена монаршего рода, то Карл III может сократить число «старших» членов королевской семьи до семи человек, сообщал Business Insider со ссылкой на обозревателя британской монархии Кинси Шофилд. По ее мнению, в такой «урезанный» перечень могут войти сам король Карл III его супруга Камилла (в статусе королевы-консорта), его старший сын принц Уильям и его супруга Кейт; младший сын королевы принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская; а также принцесса Анна, дочь Елизаветы II.

The Times озвучивала несколько вероятных причин, из-за которых король Карл III может пойти на такое формальное ограничение королевской семьи. Среди них — стремление сэкономить бюджетные средства Британии, поскольку в таком случае меньше людей будет нуждаться в финансировании за счет суверенного гранта и государственных фондов, которые поддерживают работающих членов королевской семьи. Кроме того, Букингемский дворец может надеяться на то, что меньшее число ее представителей будут вовлечены в меньшее число скандалов, что позволит упорядочить имидж монархии в прессе — в отличие от нынешней ситуации, когда каждая из многочисленных «ячеек» королевской семьи является отдельным центром притяжения для СМИ. Соответственно, Букингемский дворец будет также иметь больший контроль над тем меседжами, которые доходят до общественности от имени монаршего двора.

По мнению Кинси Шофилд, особе внимание, помимо собственной персоны и Камиллы, Чарльз намерен привлечь к семье Уильяма и Кейт — теперь они получили статус герцогов Корнуольских и Кембриджских — «как к будущему монархии», хотя все остальные члены «короткого списка» также будут ее представлять.

Инфографика: НВ

Раннее британские СМИ также обсуждали вероятность того, что новый король может изменить функцию всех королевских резиденций, сделав их более доступными для общественности, а также значительно сократить пространство обитания короля в Букингемском дворце (сейчас это 52 комнаты). В таком случае королевская резиденция по своей функции будет больше походить на апартаменты премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, предполагала Mail on Sunday.

Роль нового короля в Британии и за ее пределами

Коронация Карла III, вероятно, станет отправной точкой исторических изменений в том, какой влияние имеет британская монархия в мире и что позволено королю в самой Британии.

«Даже монархия развивается, хотя и медленно, — напоминает The Guardian. — Она развивалась при Елизавете II, как развивалась и при [ее отце] Георге VI. Монархия, безусловно, получит дальнейшее развитие и при Чарльзе, который полон решимости сократить число работающих членов королевской семьи и который [со временем] также наверняка обнаружит, что перестал быть формальным главой многих странах Содружества наций «.

Что же касается роли нового монарха в самой Британии, то здесь многие СМИ припоминают Чарльзу многочисленные случаи, когда он позволял себе более явно выражать лично мнение и взгляды, чем это обычно делала Елизавета II.

Для нее максимальная нейтральность была строгим, хотя и неписанным правилом.



Великобритания живет без единой формальной конституции, а роль монарха в жизни страны определяется общественным соглашением, а не законом, напоминает CNN. «Он [Карл II] обязан оставаться политически беспристрастным, а это означает, что привлечет к себе более пристальное внимания, если продолжит выражать взгляды, которыми уже известен», — отмечает американский телеканал.

Ранее Чарльз был открытым поборником органического земледелия и приверженцем некоторых форм альтернативной медицины, в 80-х годах критиковал «стеклянные обрубки и бетонные башни» современной архитектуры, десятилетиями предупреждал об рисках изменения климата. А в так называемых «письмах черного паука» — обнародованных британской прессой секретных письмах Чарльза, названных так из-за его характерного почерка — он напрямую писал министрам и другим членам правительства о волнующих его вопросах.

В документальном фильме BBC, посвященном его 70-летию, Чарльз признал, что его прошлые попытки подобного вмешательства в публичные сферы жизни Британии вызывали раздражение. Однако он пообещал не вмешиваться в спорные вопросы после того, как станет королем, заявив, что будет действовать в рамках «конституционных параметров».

Среди его конституционных прерогатив остаются аудиенции премьер-министра, которые обеспечивают королю Карлу III регулярный контакт с миром британской политики. Он также формально назначает премьер-министра, открывает парламентские сессии, утверждает законы и официальные назначения, получает верительные грамоты иностранных послов и принимает мировых лидеров с государственными визитами. Степень личной «заметности» нового короля в этих процедурах — еще один аспект, в котором роль монарха может претерпеть изменения.

«Елизавета оставалась „над политикой“ и никогда никак не высказывалась ни по какому вопросу, в результате чего редко расходилась [с кем-либо] во мнениях. Ей удалось сохранить народную и межпартийную поддержку в парламенте — единственном органе, который способен свергнуть ее с престола, — признает CNN. — Мы никогда не узнаем, что она обсуждала на своих регулярных аудиенциях с премьер-министрами, начиная с Черчилля, однако Чарльз — более откровенный персонаж. Будет ли он хранить молчание по политическим вопросам публично, однако продолжать лоббировать [свои взгляды] в частном порядке? И как будет действовать премьер-министр?» — задается вопросом телеканал.

А The Guardian допускает, что после столь долгого правления, каким было властвование Елизаветы II, многие аспекты существования британской монархии наконец-то могли бы стать в «повзрослевшей Британии» предметом для «разумных дискуссий».

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