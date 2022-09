Какой была Елизавета II. Интересные факты, раскрывающие истинный характер королевы Великобритании 8 сентября, 20:52 Сюжет Елизавета II 1 июля 2021 года (Фото:Jane Barlow / Pool via REUTERS)

Королева Великобритании Елизавета II, которая скончалась 8 сентября, находилась на престоле дольше всех британских монархов. Она являлась символическим оплотом «цивилизованной» монархии как таковой и британской монархии в частности.

Хотя такое положение оставляет крайне мало пространства для личных эмоций, за рекордный срок правления некоторые интересные факты, характеризующие королеву, все же стали известны.

НВ рассказывает о проявлениях истинного характера Елизаветы II.

Безупречная выдержка

Самый известный случай, свидетельствующий о безупречной выдержке и хладнокровии Елизаветы II произошел в 1981 году во время традиционного парада в честь ее дня рождения Trooping the Colour. Парад считается одним из самых зрелищных ежегодных событий в Великобритании: в нем принимают участие около 1,5 тысячи офицеров и военнослужащих в церемониальной форме (они представляют Великобританию и страны Содружества), сотни лошадей и музыкантов.

13 июня 1981 года церемонию возглавляла лично Елизавета II — на тот момент ей было 55 лет. Королева восседала верхом на своей 19-летней лошади, на которой она обычно выезжала для участия в парадах с 1969 года.

Через 15 минут после того, как королева покинула Букингемский дворец, когда она ехала по «торжественной» лондонской улице Мэлл (связывает дворец с Трафальгарской площадью), рядом с ней прозвучали несколько выстрелов из толпы зрителей. Лошадь Елизаветы испугалась громких звуков и едва не сбросила наездницу. Королева сумела быстро успокоить животное. Сразу же после происшествия Елизавета II продолжила участие в церемонии, не оглядываясь на правоохранителей, бросившихся к стрелявшему.

На видео принц Чарльз смотрит запись эпизода парада Trooping the Colour со стрельбой

Позже выяснилось, что шесть холостых выстрелов произвел из толпы зрителей 17-летний Маркус Серджант. За несколько дней до парада он также отправил в Букингемский дворец письмо с угрозами королеве.

«Я хотел быть известным. Я хотел быть кем-то», — пояснил он мотивы своих поступков. Серджант признал на допросах, что его вдохновили убийство Джона Леннона (в декабре 1980 года), а также недавние покушения на жизнь Рональда Рейгана и папы Иоанна Павла II. Для покушения на королеву он пытался раздобыть боевые патроны, но не смог.

Серджант был приговорен к пяти годам лишения свободы по закону о госизмене.

Самостоятельное решение и счастливый брак

Одно из важнейших в своей жизни самостоятельных решений — о браке с принцем Филиппом — Елизавета II приняла вопреки нескольким ритуальным правилам.

Когда в 1946 году Филипп Маунтбеттен, принц Датский и Греческий, предложил своей четвероюродной кузине Елизавете стать его женой, будущая королева не стала советоваться ни с отцом (британским монархом Георгом VI), ни с матерью. Об этом рассказывает в своей книге, посвященной 60-летнему юбилею правления королевы, Брайан Хой, известный британский журналист и один из биографов королевской семьи (Her Majesty: 60 Regal Years: Diamond Jubilee Edition).

По его словам, Елизавета и Филипп нарушили еще одно «протокольное» правило: вопреки традиции, жених не стал дожидаться, пока идею о браке первой озвучит дочь монарха.

Королю Георгу VI осталось настаивать лишь на одном: чтобы официальная помолвка состоялась не ранее весны следующего года — в апреле 1947 года невесте исполнялся 21 год. Свадьба Елизаветы и Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года.

Они прожили в браке более 73 лет. До смерти Филиппа в возрасте 99 лет они с Елизаветой II были самой возрастной супружеской четой за все время существования британской короны.

«Он, попросту говоря, был и остается моей опорой все эти годы», — это редкое личное признание Елизаветы, которым Букингемский дворец сопроводил совместную фотографию четы в канун 95-летнего юбилея принца.

Редкие случаи, когда королева не смогла сдержать слез

Несмотря на свою выдержку, за десятки лет правления Елизавета II несколько раз все-таки не смогла сдержать слез на официальных мероприятиях. Один из таких случаев был в 1997 году.

Тогда правительство Тони Блэра в целях экономии решило отправить на покой королевскую яхту Britannia и не строить вместо нее новую. Это решение лейбористский кабинет Блэра мотивировал желанием снизить расходы на монархию, которую главным образом финансируют из формируемого правительством Суверенного гранта.

Так была прервана традиция, начавшаяся с восстановления Британской монархии в 1660 году, — с тех пор королевское судно было у каждого правителя.

Яхту Britannia Елизавета II сама спускала на воду в 1953 году, спустя год после своей коронации в 25-летнем возрасте.

Елизавета II спускает на воду яхту Britannia в 1953 году



«Это место, где я могу по‑настоящему расслабиться», — сказала она однажды о судне.

За годы эксплуатации яхта прошла более 1 млн морских миль, что эквивалентно 50-кратной длине экватора Земли. Именно на яхте Britannia принц Филипп, супруг королевы и бывший морской офицер, совершил два кругосветных путешествия, посетив некоторые из самых отдаленных уголков Содружества в качестве представителя монарха. Всего же за свою «карьеру» яхта с королевой и членами ее семьи совершила почти 700 зарубежных визитов.

Britannia была также была местом, где Чарльз и Диана, принц и принцесса Уэльские, провели в 1981 году свой медовый месяц.

Медовый месяц принца Чарльза и принцессы Дианы на яхте Britannia

В 1997 году на официальной церемонии прощания с яхтой в Портсмуте королева, спустившись с борта в последний раз, не сдержала слез. Тогда ее эмоции разделяла вся королевская семья. Daily Express позже писала, что решение правительства разъярило супруга Елизаветы II, а принц Чарльз однажды признал: «Смешанное с раздражением чувство грусти тогда охватило всех и каждого».

Последний визит Елизаветы II на яхту Britannia

Сейчас Britannia — это яхта-музей в шотландском Эдинбурге. У королевы так и не появилось после этого собственного судна.

Слезы на ее глазах с тех пор видели лишь дважды — в 2002 и 2016 годах, на церемониях памяти павших британских воинов.

Урок гендерного равенства для саудовского принца

Как королева Великобритании Елизавета II могла управлять автомобилем без водительских прав. Еще в 1945 году, во время Второй мировой, принцесса Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание. Тогда она стала первой женщиной в истории британской королевской семьи, которая служила в армии.

Королева за рулем в 1992 году, закадровые съемки документального фильма Elizabeth R: A Year in the Life of the Queen



Сэр Шерард Купер-Коулз, бывший посол Великобритании в Саудовской Аравии, рассказывал британской The Sunday Times, как королева однажды «прокатила» наследного принца Саудовской Аравии Абдаллу по территории своего замка Балморал в Шотландии.

«К его удивлению, королева поднялась на водительское сиденье, включила зажигание и поехала, — рассказывал дипломат. — В Саудовской Аравии женщинам тогда еще не разрешалось водить машину, и Абдалла не привык к тому, чтобы его автомобилем управляла женщина, а тем более королева».

Автомобиль Елизавета II водила до глубокой старости. После того, как в январе 2019 года 97-летний принц Филипп стал виновником ДТП за рулем своего Land Rover, королева приняла решение больше не водить автомобиль по общественным дорогам. Тем не менее, она всегда садилась за руль, если ей нужно было проехать по ее частным владениям. В июле 2021 года 95-летнюю королеву сфотографировали за рулем Range Rover зеленого цвета — она ехала в конюшни.

Любовь к лошадям и собакам

Елизавета II с детства любила лошадей и собак. Об этом, в частности, говорится в книге Маленькие принцессы, написанной бывшей гувернанткой Елизаветы и ее сестры принцессы Маргарет Мэрион Кроуфорд.

Особенно нравились королеве собаки породы корги (и помесь корги с таксой — дорги) — с тех пор как в 1933 году в британской королевской семье впервые появилась собака этой породы по имени Дуки.

В 1944 году ей подарили ее первую собственную корги, которую она назвала Сьюзен.

Всего за время правления королеве Елизавете принадлежало более 30 корги. В марте 2021 года ее сын принц Эндрю подарил ей двух щенков дорги. В мае 2021 года один из них умер.

Любовь Елизаветы II к корги была всемирно известна. В 2019 году вышел, вдохновленный этим фактом бельгийский полнометражный анимационный мультфильм Корги королевы.

Сотни скаковых лошадей королевы за многие годы одержали более 1600 побед на скачках. Сама она ездила верхом до глубокой старости и посещала скачки, на которых вручала призы победителям.

В июне 2020 года 94-летняя королева была снята во время конной прогулки на 14-летней лошади породы фелл пони по кличке Balmoral Fern.

Фото: Steve Parsons / Pool

Отношения с принцем Гарри и Меган Маркл

Ударом для британской королевской семьи и королевы Елизаветы II в последние годы жизни стал разрыв с британской королевской семьей внука королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл.

В марте 2021 года они дали двухчасовое интервью Опре Уинфри, в котором озвучили ряд громких обвинений в адрес Букингемского дворца. Одним из самых шокирующих заявлений Меган Маркл стали ее слова о том, что еще до рождения их с Гарри сына Арчи в королевской семье обсуждали его расовую принадлежность.

Уже после выхода интервью в эфир Опра Уинфри уточнила: принц Гарри заверил ее, что такие мысли озвучивала не королева и не ее муж, принц Филипп.

Меган Маркл, в свою очередь, заверила, что королева хорошо к ней относилась.

«Есть [королевская] семья, а есть люди, которые управляют всей институцией [Букингемским дворцом], — отметила Меган. — Это две разные вещи, и важно уметь разделять их, потому что королева, к примеру, всегда прекрасно относилась ко мне».

Герцогиня Сассекская рассказала, как в одной из их первых совместных поездок с Елизаветой II та проявила трогательное внимание: «Мы ехали в машине. Было холодно, и она положила плед на мои колени. Этот жест сразу напомнил мне мою бабушку, которая всегда была очень приветливой и гостеприимной», — отметила Маркл.

Принц Гарри в ходе интервью несколько раз заверил, что безмерно уважает Елизавету II и не пытался скрыть от нее планы пары отказаться от части королевских обязанностей: «Я никогда не оставил бы мою бабушку в неведении». По словам принца, они всегда сохраняли теплые взаимоотношения. «Она — мой главнокомандующий», — полушутя напомнил во время интервью Гарри.

После выхода интервью Букингемский дворец заявил, что поднятые проблемы, в особенности расовые вопросы, вызывают беспокойство.

В заявлении говорилось, что «хотя некоторые воспоминания могут разниться», их восприняли «очень серьезно и они будут рассматриваться семьей в частном порядке».

Также Букингемский дворец добавил, что принц Гарри, Меган Маркл и Арчи всегда будут любимыми членами семьи.

Тем не менее, отношения принца Гарри и его жены с королевской семьей продолжают оставаться натянутыми.

«Королевский код»

В случае Елизаветы II вся строгость британского королевского протокола совпала с ее личным нежеланием выносить на публику собственные мысли и переживания.

Еще во время организации собственной свадьбы она настаивала, чтобы в Вестминстерском аббатстве не было телекамер — венчание происходило в 1947 году, на заре телевизионной эры. А в 1953 году Елизавета II дала добро на историческую трансляцию своей коронации лишь при условии, что камеры не будут показывать зрителям ее крупные планы.

Со временем умение строго исключать из публичной жизни личные эмоции стало фирменным отличием королевы.

«Никто из нас не имеет ни малейшего представления о том, что думает королева, и именно это, если призадуматься, наилучшим образом объясняет ее успех и делает ее выдающейся. После 60 лет в роли монарха подданные королевы едва ли понимают, что происходит в ее голове. Быть самой беспощадно-публичной фигурой на планете — и в то же время оставаться непроницаемо-частной; исключительно узнаваемой — и совершенно непостижимой: это парадокс, который никогда не теряет своей интригующей силы», — писала о Елизавете II в один из юбилеев британская The Telegraph.

Однако, по словам британских журналистов, для приближенного круга лиц у королевы был собственный код, по которому ее помощники могли «считать» истинное настроение Елизаветы II.

Когда Ее Величество желала окончить разговор с гостем, она перекладывала свою сумочку из руки в руку. Если же общество собеседника и вовсе тяготило ее, королева начинала вращать на пальце свое обручальное кольцо, чтобы положить конец встрече, или ставила сумочку на пол.

«Вам стоило бы весьма обеспокоиться, если бы во время разговора с королевой вы заметили бы, как ее дамская сумочка переместилась из одной руки в другую, — рассказывал журналу People Хьюго Викерс, историк и биограф королевской семьи. — Тогда кто-нибудь подойдет к вам и скажет: „Сэр, архиепископ Кентерберийский очень хотел бы встретиться с вами“».

А если во время приема сумочка королевы оказывалась на столе — это означало, что она хотела бы завершить церемониальный обед в кратчайший срок.

Отказалась от алкоголя в 95 лет

Елизавета II приняла решение полностью отказаться от алкоголя в возрасте 95 лет, в преддверии празднования 70-летия восхождения на престол.

«Врачи недавно сказали ей, что сокращение употребления алкоголя было бы полезным. Она приняла личное решение полностью отказаться от алкоголя, хотя и никогда не была пьяницей», — рассказал источник The Daily Telegraph.

До этого, по данным СМИ, ей нравились сухой мартини, джин и дюбонне (французский вермут).

