Операция Лондонский мост. Британия обеспокоена здоровьем королевы, но до мелочей готова скорбеть о ее смерти — что это за план 8 сентября, 15:31 Сюжет Королева Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Великобритании (Фото:Furlong/Pool via REUTERS/File Photo)

8 сентября стало известно, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под наблюдением медиков, заявили в Букингемском дворце.

Сейчас 96-летняя королева Британии находится в шотландском замке Балморал, где обычно проводит лето и начало осени. Здесь же после нового заявления Букингемского дворца за ее здоровьем будут наблюдать медики. Из-за преклонного возраста и «проблем с мобильностью» Елизавета II нарушила давнюю традицию и не стала выезжать из Балморала в Лондон, чтобы 6 сентября официально утвердить Лиз Трасс в должности нового премьера Великобритании.

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Здоровье монарха особо беспокоит Британию с прошлой осени. В октябре 2021 года королева Великобритании Елизавета II отказалась от участия в нескольких крупных мероприятиях по рекомендации врачей. По их же настоянию монарх проведет ближайшие недели в режиме отдыха.

20 октября стало известно, что 95-летняя королева отменила двухдневный визит в Северную Ирландию. Как уточнил Букингемский дворец, она «неохотно приняла совет врачей отдохнуть ближайшие несколько дней». Вслед за этим вынужденным отдыхом Елизавета II провела ночь в больнице, где прошла обследование и затем вернулась в Виндзорский замок.



И хотя Букингемский дворец тогда сообщал о хорошем настроении и самочувствии монарха, а сама Елизавета II 26 октября уже вернулась к рабочим обязанностям, она пропустила еще одно значимое мероприятие. Вопреки планам, королева не появилась на саммите по вопросам изменения климата COP 26 в Глазго — все так же по рекомендации врачей. Кроме того, 25 октября она пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка. Королева стала проводить все больше времени в режиме отдыха: давая лишь отдельные аудиенции в онлайн формате, но не совершая никаких официальных визитов.

Здоровье монарха обсуждают в британской и мировой прессе ещи с тех пор, как осенью 2021 года Елизавета II впервые появилась на публике с тростью.

«Что мы знаем о здоровье королевы?» — так называлась недавняя публикация CNN, авторы которой констатировали, что еще в прошлом году на 96-м году жизни, рабочий график Елизаветы выглядел очень напряженным и активным.

«В ее золотые годы вполне может наступить момент, когда королева физически не сможет лично присутствовать на каждом мероприятии, которое, по ее мнению, она должна посетить, — отмечали тогда журналисты CNN. — Время покажет, как она решит распорядиться своим плотным графиком. Это может быть началом нового этапа и вызовом для Елизаветы».

Тем временем в Великобритании уже много лет все готово даже на случай неизбежного: ухода из жизни Елизаветы II, самого долгоправящего монарха в истории страны. Согласно многолетним традициям, план действий и организации похорон на случай смерти британского монарха разрабатывается заранее и получает особое кодовое название. Так, план погребения королевы-матери назывался Мост Тэй и был расписан за два десятилетия до его воплощения в 2002 году. Траурные церемонии по случаю смерти принца Филиппа, супруга Елизаветы II, носили название Операция Форт-Бридж, а на случай смерти принца Чарльза разработан план Мост через Менай.

В случае Елизаветы II этот комплекс мер называется Лондонский мост и разрабатывался с 1960-х, постоянно обновляясь. В прессе регулярно появляются сообщения о новых деталях и подробностях этого плана. Согласно ему, день смерти королевы будет называться «днем Д», а каждый последующий день в планах носит название «Д+1», «Д+2» и так далее. Похоронить королеву должны в Виндзорском замке на 11-й день после смерти (Д+10). Все это время Великобритания будет парализована скорбью: в стране остановится даже работа парламента и фондовой биржи.

НВ обобщил главные детали плана Лондонский мост, которые ранее публиковались в прессе — включая черновик плана, обнародованный журналом Politico в сентябре 2021 года и детальный отчет, опубликованный The Guardian в 2017 году.

Первые часы после смерти Елизаветы II

«Лондонский мост рухнул» (London Bridge is Down) — именно этой фразой должен быть приведен в действие план мер, разработанный на случай смерти Елизаветы II. Предполагается, что кодовую фразу в специальном звонке премьер-министру озвучит личный секретарь королевы. Он, а не кто-либо из родственников или медиков, должен известить главу правительства о кончине монарха — по защищенному каналу связи. Также среди первых лиц, которые узнают о смерти Елизаветы II, будут секретарь кабинета министров (который известит министров) и офис Тайного совета королевы — орган советников британского монарха, имеющий преимущественно церемониальный характер. В плане Лондонский мост детально расписаны фразы и формулировки, которые должны использовать чиновники для передачи друг другу известия о смерти монарха.

Большинство сотрудников Букингемского дворца в этот день распустят по домам.

В течение 10 минут после извещения премьер-министра о смерти королевы должны быть приспущены флаги Уайтхолла — комплекса правительственных зданий в Лондоне. Этот пункт несколько лет назад вызвал особую тревогу Даунинг-стрит в ходе соответствующих «репетиций», поскольку в офисе правительства не всегда присутствует человек, способный справиться с таким церемониалом. Однако к осени 2021 года проблема считалась решенной, пишет Politico. Флаги будут приспущены и по всей стране.

Тем временем секретный Центр глобального реагирования МИД Великобритании известит о смерти королевы остальные полсотни стран Содружества наций, в том числе 15 государств, где британский монарх считается руководителем.

Фото: Frank Augstein/Pool via REUTERS/File Photo

Королевская семья обнародует официальное сообщение о смерти королевы на своем вебсайте. Это же сообщение в траурном окаймлении служащие Букингемского дворца вывесят на его воротах.

Мировые СМИ узнают о смерти Елизаветы II из сообщений ВВС и Press Association, национального информационного агентства Великобритании. Эфиры нескольких каналов ВВС объединятся, из их программ исчезнут развлекательные и другие неуместные передачи, ведущие облачатся в подготовленную заранее одежду темных тонов. Общественные радиостанции задействуют свои плейлисты, составленные из самых минорных композиций. В британской прессе ранее сообщали, что если королева умрет ночью, официальное сообщение об этом ВВС обнародует не раньше 8 утра.

Большинство британских СМИ давно готовы отреагировать на уход монарха из жизни. Еще в 2017 году The Guardian писала, что у замглавреда издания всегда под рукой список материалов, подготовленных на случай смерти Елизаветы II; что газета The Times запаслась текстами на первые 11 дней после этого события, а ITN и Sky News давно «репетируют» освещение ухода монарха, заменяя ее имя на «миссис Робинсон». Более того, оба телеканала заблаговременно подписали контракты с рядом королевских экспертов, чтобы в «день Д» те выступали исключительно в их эфирах.

Первым топ-чиновником, который обратится к нации после смерти королевы, станет премьер-министр. Все остальные члены правительства получат указание не давать комментариев до его выступления. Работа парламента Великобритании, а также законодательных органов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должна быть приостановлена на 10 дней — за исключением траурных церемоний. Также ожидается приостановка работы Лондонской фондовой биржи, отмена многих культурных мероприятий.

По всей стране будет объявлена ​​минута молчания, армейские орудия дадут траурные залпы во всех возможных точках.

Ожидается, что в первые же сутки после ухода из жизни монарха премьер-министр встретится с новым королем — согласно очереди престолонаследия, им станет принц Чарльз, старший сын Елизаветы II. Новый монарх также должен обратиться к нации (ориентировочно в 18:00)

Если позволит время, в этот же вечер в соборе Святого Павла в центре Лондона состоится первая поминальная служба, где будут присутствовать премьер-министр и узкий круг топ-чиновников.

С этого дня высокопоставленные официальные лица и члены королевской семьи будут носить на рукаве траурные повязки.

Организация похорон

Королевская семья расскажет о планах похорон королевы в первые сутки после ее смерти. Как ожидается, погребение состоится через 10 дней.

Не позднее чем на третий день после смерти гроб с телом королевы должен оказаться в Букингемском дворце.

Если королева уйдет из жизни в Сандрингемском дворце, частной резиденции в английском Норфолке, ее тело должны доставить специальным королевским поездом на станцию ​​Сент-Панкрас в Лондоне. Там гроб встретят премьер-министр и члены правительства.

Если Елизавета II умрет в замке Барморал в Шотландии, гроб с ее телом по возможности тоже доставят в Лондон королевским поездом (операция Единорог). Если же это в силу каких-то причин окажется невозможным, транспортировку организуют самолетом — тогда глава правительства и министры встретят гроб у трапа.

В Букингемском дворце гроб разместят в тронном зале, где четыре гвардейца будут нести почетный караул.

На шестой день после смерти королевы в центре Лондона организуют траурное шествие: гроб провезут церемониальным маршрутом от Букингемского дворца до Вестминстерского, в том числе по Лондонскому мосту. По оценкам The Guardian, вдоль этого маршрута потенциально может собраться до 1 млн человек.

Затем в Вестминстер-холле, старейшей части дворца, состоится специальная служба.

Прощание с королевой в Вестминстерском дворце (операция Перо) продлится три дня. Изначально предполагалось, что церемония будет открытой для публики 23 часа в сутки, а для VIP-персон предусмотрят временные слоты, когда они смогут проститься с монархом по специальным приглашениям. Однако пандемия коронавируса и ограничения на проведение массовых мероприятий, возможно, внесут свои коррективы в эту часть плана Лондонский мост.

На одиннадцатый день после смерти (Д+10) Елизавета II будет погребена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Здесь же похоронены ее родители (король Георг VI и его супруга Елизавета), сестра (принцесса Маргарет) и муж (Филипп, герцог Эдинбургский).

Отпевание королевы проведут в Вестминстерском аббатстве. В 11:00, когда гроб будут готовы внести под своды аббатства, вся Великобритания замрет в минуте молчания: остановится общественный транспорт, автомобили, на вокзалах и в аэропортах исчезнут привычные табло, пилоты лайнеров британских авиалиний напомнят пассажирам о траурной минуте.

После церемонии в Вестминстере гроб с телом королевы доставят в Виндзор, где в часовне состоится еще одна торжественная служба.

В день похорон королевы в стране объявят национальный траур. По негласной договоренности между правительством и Букингемским дворцом, этот день в стране будет нерабочим, магазины закроются, накануне вечером в британских церквях состоятся специальные службы. При необходимости для поминальных служб откроют футбольные стадионы. Если же похороны выпадут на выходные или день госпраздника, дополнительный выходной предоставляться не будет.

Передача полномочий монарха Чарльзу

Смерть Елизаветы II станет не только завершением эпохи, но и откроет следующую страницу истории британской монархии — ее предстоит написать новому королю.

Им автоматически, еще до официальной коронации, станет старший сын Елизаветы II, принц Чарльз. Формально в качестве тронного имени он может взять за основу либо первое из имен, полученных при крещении (и тогда станет Карлом III) либо, одно из оставшихся (Филипп II, Георг VII, Артур I). Об этом имени будет объявлено сразу же после смерти королевы. Вероятнее всего, Чарльз остановится на имени Карл — согласно документам плана Лондонский мост, полученным Politico.

Фото: Alastair Grant/Pool via REUTERS

Хотя церемония его коронации будет проведена лишь спустя месяцы после смерти матери, начальные шаги к британскому престолу ждут Чарльза уже в первые дни.

В тот же день, когда будет объявлено о смерти Елизаветы II, Чарльз должен будет принять премьер-министра Великобритании, а также обратиться к нации (такое обращение запланировано примерно на 18:00).

В 10:00 на следующий день после ухода из жизни Елизаветы II в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне соберется Совет престолонаследия, который формально провозгласит короля следующим британским сувереном. В заседании примут участие глава правительства Великобритании и ключевые министры. Мужчины обязаны быть одеты максимально формально — в сюртуки-визитки либо костюмы с черными или темными галстуками. Любые украшения в этот день надевать нельзя.

Итоговое решение Совета о признании Чарльза новым королем Великобритании в тот же день зачитают в Сент-Джеймсском дворце и на Королевской бирже в лондонском Сити.

В этот же день парламент Великобритании соберется, чтобы выразить королевской семье свои соболезнования и почтить память Елизаветы II.

На 15:30 назначена аудиенция премьер-министра и членов его кабинета у нового короля. Чиновников попросят присутствовать на ней без супругов.

Утром четвертого дня после смерти матери Чарльз примет соболезнования в Вестминстер-холле. Во второй половине этого же дня он отправится в свое первое турне по Соединенному Королевству в статусе короля. Начнется оно с посещения шотландского парламента и службы в Эдинбургском соборе.

На следующий день Чарльз прибудет в Северную Ирландию, где он примет участие в траурной церемонии в замке Хиллсборо и посетит службу в соборе Святой Анны в Белфасте.

Наконец, на восьмой день после смерти королевы Чарльз отправится в Уэльс, чтобы принять еще одну порцию церемониальных соболезнований в парламенте Уэльса и посетить службу в Лландафском соборе в Кардиффе.

Затем он вернется в Лондон, чтобы принять участие в похоронах Елизаветы II. Камеры прекратят трансляцию, когда гроб с телом королевы внесут в часовню короля Георга VI в Виндзоре, и ее ворота закроют. Внутри королевской усыпальницы Чарльз будет первым, кто бросит горсть земли из серебряной чаши на могилу матери.

Логистика, риски безопасности и наплыв людей: крупнейший вызов для Лондона и Великобритании за десятилетия

План Лондонский мост разрабатывался десятилетиями и должен учесть все мельчайшие детали судьбоносных дней — от числа букетов, которое закажут садовникам, до строгих правил публикаций в соцсетях для чиновников.

Однако самым непредсказуемым фактором, как опасаются в британском правительстве, может стать чрезвычайный интерес миллионов людей к событиям вокруг смерти Елизаветы II. Если за похоронами принцессы Уэльской наблюдал 1 млрд телезрителей, то похороны королевы, как ожидается, соберут в прямом эфире в 2−3 раза большую аудиторию.

Часть людей захочет быть в эти дни в Лондоне лично. В плане Лондонский мост высказываются опасения, что британская столица будет буквально переполнена людьми, что создаст критическую нагрузку на все сферы жизнедеятельности города — от отелей и транспорта до количества автомобилей на дорогах, потребления продуктов в городе, готовности полицейских и системы здравоохранения, особенно на фоне пандемии COVID-19.

Фото: Jacob King/Pool via REUTERS

В британском правительстве также не исключают, что в Лондоне не хватит правоохранителей и специальных стюардов, чтобы избежать массовых столкновений или беспорядков, а риск терактов может кратно возрасти. Из-за того, что прямые трансляции на весь мир могут сделать британскую столицу лакомой мишенью для террористов, силы безопасности и разведка будут приведены в состоянии повышенной готовности.

Огромная организационная нагрузка ляжет на МИД Великобритании, которому предстоит организовать прибытие десятков глав государств и высокопоставленных лиц из-за рубежа.

Смерть королевы повлечет за собой и множество изменений в повседневной жизни британцев. В первые же дни должна начаться чеканка монет с портретом нового короля, тогда как монеты и марки с портретом Елизаветы II предстоит вывести из обращения. Аналогичную замену придется произвести во многих сферах — от бланков паспортов (хотя старые сохранят свое действие) до формы отдельных подразделений британских правоохранителей, где есть инициалы королевы либо фигурирует ее упоминание.

«Со времени окончания Второй мировой войны это будет событие, не сравнимое для Британии ни с чем», — писал в 2018 году Business Insider, напоминая, что после смерти Елизаветы II стране придется даже изменить слова национального гимна (Боже, храни королеву на Боже, храни короля). Тогда издание оценивало, что все события вокруг смерти королевы и последующей коронации Чарльза будут стоить стране от 1,6 до 7,9 млрд долларов.

«Когда люди думают о смерти кого-либо из членов королевской семьи в современной Великобритании, они неизбежно думают о Диане. По сравнению с ней кончина королевы будет монументальным событием. Возможно, оно не будет таким откровенно эмоциональным, но его масштаб будет шире, а его последствия — более драматичными, — писала The Guardian. — Королева — последнее живое связующее звено Британии с нашим былым величием — национальным ID и спорным себялюбием, — которое все еще определяется нашей победой во Второй мировой войне».

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